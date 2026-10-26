Afrique: Mondial féminin U-17 - Le Nigeria fait tomber l'invincible Corée du Nord et frappe un grand coup

Les Nigérianes ont signé un exploit retentissant vendredi à Rabat. Victorieuses 3-1 de la RDP Corée, championne du monde en titre, elles ont mis fin à près de huit années d'invincibilité nord-coréenne en Coupe du Monde Féminine U-17, hors séances de tirs au but.

Le Nigeria a frappé fort. Au complexe Mohammed VI de football, les joueuses d'Akeem Busari ont livré une prestation de haut niveau pour faire tomber la RDP Corée, qui restait sur une série de 2 900 jours sans défaite dans la compétition. Un succès de prestige qui confirme les ambitions des Africaines dans cette Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026.

Les Nigérianes ont rapidement affiché leurs intentions. À la 15e minute, Oluwakemi Adegbuyi a pris la profondeur, résisté à son adversaire avant de repiquer dans l'axe et de tromper la gardienne nord-coréenne. Un premier coup porté à une équipe réputée pour sa solidité.

Déstabilisées, les Asiatiques ont ensuite multiplié les approximations, notamment dans leurs transmissions. Le Nigeria en a profité pour doubler la mise à la 38e minute. Au terme d'une transition rapide, Oluebube Umejiaku a concrétisé la domination de son équipe et permis aux siennes de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance.

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Yusuf enfonce le clou

Au retour des vestiaires, les Flamingos n'ont pas levé le pied. Bien décidées à faire de cette rencontre une référence dans leur tournoi, elles ont continué à mettre la défense nord-coréenne sous pression.

À la 56e minute, Kanyinsola Yusuf a porté le coup de grâce sur un magnifique coup franc direct, expédié dans la lucarne. Une réalisation qui a récompensé la prestation aboutie de la milieu de terrain, désignée joueuse du match.

La RDP Corée a sauvé l'honneur à la 82e minute, lorsque Yu Jong-hyang a transformé un penalty. La Nord-Coréenne a ainsi ajouté un but à son impressionnant total dans la compétition, sans toutefois empêcher la défaite des siennes.

Malgré ce revers, la RDP Corée conserve la tête du Groupe B. Le Nigeria, lui, s'offre bien plus que trois points : en faisant tomber l'une des références mondiales de la catégorie, les Ouest-Africaines ont envoyé un signal fort à la concurrence.