Afrique: Mondial U-17 féminin - Le Maroc lourdement battu par l'Argentine, les huitièmes en suspens

Battues par l'Argentine (1-5), vendredi à Rabat, les Lioncelles de l'Atlas ont terminé la phase de groupes à la troisième place du Groupe A. Avec trois points au compteur, les Marocaines doivent désormais attendre les résultats des autres poules pour savoir si elles poursuivront leur Coupe du monde à domicile.

La dernière sortie du Maroc au premier tour a viré à la désillusion. Devant son public, au complexe Mohammed VI de football, la sélection marocaine a subi la loi de l'Argentine, qui a fait parler son efficacité pour s'imposer largement (5-1) lors de la troisième journée du Groupe A de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026.

Les Lioncelles de l'Atlas avaient pourtant bien entamé la rencontre. Dès la 2e minute, Nesma Mouradi pensait ouvrir le score, mais son but a été refusé. Un avertissement sans lendemain pour l'Argentine, qui a progressivement pris le contrôle des débats.

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À la 14e minute, Mercedes Díaz a débloqué la situation pour les Sud-Américaines. La même joueuse a récidivé à la 29e minute, profitant d'une erreur défensive marocaine, avant que Josefina Galarza ne creuse l'écart. Dans le temps additionnel de la première période, Díaz a complété son triplé, laissant les Marocaines face à un retard de quatre buts à la pause.

Un sursaut insuffisant après la pause

Au retour des vestiaires, les Marocaines ont tenté de réagir en se montrant plus entreprenantes. Leurs efforts ont été récompensés à la 58e minute, lorsque Nesma Mouradi a réduit l'écart et redonné un peu d'espoir à la sélection hôte.

Mais l'Argentine n'a pas laissé le doute s'installer. À la 73e minute, Julieta Aguilar a inscrit le cinquième but de son équipe, scellant définitivement le sort de la rencontre. Trop friables défensivement, les Lioncelles n'ont pas réussi à enrayer les offensives adverses.

Cette défaite conclut une phase de groupes contrastée pour le Maroc, qui avait décroché trois points mais termine derrière l'Allemagne et l'Argentine dans le Groupe A.

Le Maroc suspendu aux autres résultats

L'Allemagne, victorieuse de ses trois matches, termine en tête avec neuf points. L'Argentine se classe deuxième avec six unités et décroche également sa qualification directe pour les huitièmes de finale.

Troisième avec trois points, le Maroc doit désormais patienter. Les meilleures équipes classées à cette position peuvent également accéder au tour suivant, selon leur bilan comparé à celui des autres groupes.

Pour les Lioncelles de l'Atlas, l'espoir demeure donc, malgré cette lourde défaite à domicile. La suite de leur parcours dans ce Mondial organisé au Maroc dépend désormais des résultats des autres sélections.