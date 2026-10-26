Le Red Arrows a créé la surprise en éliminant le géant sud-africain Kaizer Chiefs au deuxième tour préliminaire de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27. Vainqueurs de la séance de tirs au but (3-2), vendredi à Durban, les Zambiens ont décroché leur billet pour la phase de groupes au terme d'une double confrontation disputée.

Vainqueur 1-0 au stade Moses-Mabhida grâce à une tête de Bradley Cross en seconde période, Kaizer Chiefs avait pourtant refait son retard. Mais ce succès n'a pas suffi à renverser la situation, le Red Arrows ayant remporté la manche aller sur le même score en Zambie. À l'issue des deux rencontres, les deux équipes étaient donc à égalité (1-1).

Les visiteurs ont finalement eu le dernier mot lors de la séance de tirs au but, faisant preuve de sang-froid pour valider une qualification mémorable et mettre un terme prématuré au parcours continental des Sud-Africains.

Cross avait redonné espoir aux siens à la 65e minute, mais les hommes de Fernando da Cruz n'ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions avant le coup de sifflet final.

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Kaizer Chiefs pousse, Red Arrows résiste

Devant leur public, les Chiefs ont pris le contrôle du jeu dès les premières minutes, déterminés à effacer leur retard. Dès la 11e minute, Thulani Mabaso a sollicité le gardien zambien sur une frappe puissante.

Pule Mmodi a ensuite manqué une belle opportunité de la tête au second poteau, tandis que Wandile Duba n'a pas su profiter d'une percée qui l'avait placé en bonne position face au but.

Bien organisé, le Red Arrows a résisté à la pression, privilégiant la solidité défensive et les transitions rapides pour tenter de surprendre son adversaire.

Au retour des vestiaires, Kaizer Chiefs a poursuivi sa domination. Fernando da Cruz a alors lancé Mfundo Vilakazi avant l'heure de jeu pour donner davantage de poids à son attaque.

Un choix rapidement payant. Sur un coup franc de Vilakazi, Bradley Cross a placé une tête victorieuse à la 65e minute, remettant les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matches.

Portés par cette égalisation, les Chiefs ont accentué la pression pour tenter d'inscrire un deuxième but, synonyme de qualification directe.

Entré en jeu, Ethan Chislett a contribué à une occasion pour Mduduzi Shabalala, dont la tentative a toutefois été dirigée sur le gardien. Chislett a ensuite servi Velebayi, qui a envoyé sa frappe au-dessus de la barre transversale.

Face à la pression grandissante, le Red Arrows a procédé à des changements avec les entrées de Ricky Banda et Norris Kalamba, dans le but de retrouver de la maîtrise et de préserver le score cumulé.

Solides jusqu'au bout, les Zambiens ont tenu bon et poussé les Chiefs jusqu'à la séance de tirs au but.

Red Arrows parmi les 16 qualifiés

Le Red Arrows s'est finalement imposé 3-2 lors de la séance fatidique, signant l'un des résultats marquants de ce deuxième tour préliminaire et validant sa place parmi les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupes.

Pour Kaizer Chiefs, cette élimination constitue une grande déception, malgré une prestation plus convaincante au match retour.

Le Red Arrows poursuit, lui, son aventure continentale et retrouvera la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, dont le coup d'envoi est prévu en novembre.