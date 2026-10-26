Le Raja Club Athletic a attendu les dernières minutes pour faire la différence. Devant son public au stade Mohammed-V de Casablanca, le club marocain a inscrit deux buts dans le temps additionnel pour s'imposer face aux Nigérians d'El Kanemi Warriors et valider son billet pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, grâce à une victoire 4-2 sur l'ensemble des deux matches.

Après avoir ramené un nul (2-2) d'Ikenne, au Nigeria, lors de la manche aller le week-end dernier, le Raja semblait se diriger tranquillement vers un match nul vierge, suffisant pour assurer sa qualification. Mais les visiteurs ont fait planer le doute en ouvrant le score à la 88e minute.

Aymen Barkok a finalement libéré les siens à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Le milieu de terrain a trouvé la faille sur un superbe coup franc, offrant au Raja un avantage décisif et scellant quasiment la qualification des Marocains.

Cinq minutes après le début du temps additionnel, le défenseur portugais Marian Huja a doublé la mise, mettant définitivement fin au suspense. Le Raja a ainsi conclu la rencontre sur une note positive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Double vainqueur de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, le club casablancais poursuit sa quête d'un troisième sacre continental, avec la phase de groupes désormais en ligne de mire.

Primeiro de Agosto valide également sa qualification

À Luanda, le Primeiro de Agosto a lui aussi décroché son billet pour la phase de groupes en remportant la double confrontation face au DC Virunga, représentant de la RD Congo.

Victorieux 2-1 à Kinshasa à l'aller, les Angolais ont confirmé à domicile en s'imposant 1-0 au stade França Ndalu, pour un succès cumulé de 3-1.

Après une première période sans but, les « Rouge et Noir » ont dû patienter jusqu'à la 87e minute pour faire la différence. Mabilson a inscrit l'unique but de la rencontre à trois minutes de la fin du temps réglementaire, assurant ainsi la qualification du club angolais.

Quart de finaliste de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération en 2009, le Primeiro de Agosto attend désormais le tirage au sort pour connaître ses futurs adversaires en phase de groupes.