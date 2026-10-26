Wiliete SC a créé la sensation en éliminant les Mamelodi Sundowns, tenants du titre, au terme d'un match nul (1-1) à Pretoria. Grâce à la règle des buts à l'extérieur, le club angolais s'est qualifié pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2026/27. De leur côté, les Orlando Pirates ont validé leur billet avec autorité face aux Namibiens d'African Stars (4-0).

Accrochés à l'aller en Angola (0-0), les Sud-Africains semblaient pourtant en position idéale pour poursuivre la défense de leur titre.

Les hommes de Miguel Cardoso ont rapidement pris les commandes. Dès la 11e minute, Tashreeq Williams a ouvert le score et lancé les siens sur la voie de la qualification. À la pause, les tenants du titre menaient au tableau d'affichage et pouvaient entrevoir la suite de leur parcours continental.

Mais Wiliete n'avait pas dit son dernier mot. Quatre minutes après la reprise, Cristovao Paciencia, dit « Mabululu », a remis les deux équipes à égalité (1-1), un résultat qui faisait alors basculer la qualification du côté angolais grâce à la règle des buts à l'extérieur.

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Contraints de repartir à l'assaut, les Sundowns ont multiplié les offensives pour tenter d'arracher leur qualification. En face, Wiliete a résisté avec abnégation, défendant en nombre pour préserver son précieux avantage. Jusqu'au coup de sifflet final, les Angolais ont tenu bon et signé l'exploit.

Fondé en 2018, Wiliete SC découvrira ainsi la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition interclubs africaine.

Les Orlando Pirates déroulent et se qualifient

Dans l'autre rencontre, les Orlando Pirates ont assuré leur qualification sans trembler face à African Stars FC. Vainqueurs à l'aller (1-0), les Sud-Africains ont largement dominé le club namibien (4-0) au stade Orlando, à Johannesburg, pour boucler la double confrontation sur un score cumulé de 5-0.

Thapelo Mokobodi a rapidement mis les siens sur les bons rails en ouvrant le score dès la 11e minute. Juste avant la pause, Evidence Makgopa a doublé la mise, offrant une avance confortable aux Pirates.

Au retour des vestiaires, Mpho Padime a porté le score à 3-0, mettant définitivement les siens à l'abri. Makgopa s'est ensuite offert un doublé à la 77e minute pour parachever le succès des Buccaneers.

Sacrés en 1995, les Orlando Pirates attendent désormais de connaître leurs adversaires en phase de groupes. Ils seront les principaux représentants sud-africains dans cette campagne après l'élimination surprise des Mamelodi Sundowns, champions en titre.