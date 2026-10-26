Le Plan de redressement économique et social (Pres) a connu des performances qui ont compromis plusieurs projets. Ce qu'ont soutenu le 25 octobre 2026 par le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lo et le ministre des Finances, Cheikh Diba lors d'une conférence de presse.

« Le Pres n'a pas produit les résultats attendus. Nous n'avons pas obtenu le rendement nécessaire. Les dépenses qui avaient donc été prévues n'ont pas pu être exécutées. À fin septembre, les ressources attendues du Pres s'élevaient à 173 milliards de FCfa, mais nous ne les avons pas mobilisés. Il nous a donc fallu différer 295 milliards de FCfa de dépenses », a fait savoir M. Lo. Selon lui, ce même Pres avait été lancé par son prédécesseur, Ousmane Sonko.

" Dites la vérité aux Sénégalais. Vous aviez voté tous les crédits, certains crédits d'investissement, sous réserve que le Plan de redressement économique et social donne des résultats. Cela n'a pas donné de résultats. C'est ça, la vérité », a lancé le Premier ministre en s'adressant aux députés de Pastef.

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Prenant la parole, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a révélé que les recettes attendues du Pres ont connu une contre performance de 450 milliards de FCfa par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale (Lfi) 2026. Il a expliqué que ce déficit de mobilisation constitue le principal facteur expliquant la révision à la baisse des recettes dans le projet de loi de finances rectificative (Lfr).

Selon le ministre des Finances, le manque à gagner a néanmoins été partiellement compensé par les performances des administrations fiscales et douanières dont les recettes cumulées ont dépassé les objectifs de 81,2 milliards de FCfa à fin septembre.