Cote d'Ivoire: Éducation - L'Ong Béré Secours présente son bilan et sollicite l'appui du Conseil Consultatif de l'Éducation Nationale

L'Ong Béré Secours poursuit son engagement en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Conduite par son président, Dosso Hamed, accompagné du responsable du pôle Éducation, Tambla Yaya, l'ong a été reçue en audience, le mercredi 7 octobre 2026, par Coulibaly Yacouba, Secrétaire permanent du Conseil Consultatif de l'Éducation Nationale (Ccen), assisté de Kanté Lassina, sous-directeur chargé du dialogue social.

La rencontre, tenue au siège du Ccen à Cocody-Faya, avait pour objectif de présenter l'Ong, ses réalisations depuis sa création en 2023 ainsi que ses projets pour l'année 2026-2027.

Un bilan marqué par plusieurs actions en faveur de l'école

A l'entame des échanges, le Secrétaire permanent a rappelé les missions du Conseil Consultatif de l'Éducation Nationale, notamment la coordination des actions menées par le ministère avec les organisations non gouvernementales et les associations intervenant dans le secteur éducatif.

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Prenant la parole, Dosso Hamed a présenté les principales réalisations de Béré Secours. L'organisation revendique notamment la distribution de 1 450 kits scolaires à des élèves vulnérables du primaire dans plusieurs localités relevant des directions régionales de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Drena) d'Abidjan 1, de Grand-Bassam et de Mankono.

L'Ong est également intervenue dans le domaine de l'assainissement du cadre scolaire à travers des dons de matériels d'hygiène et de salubrité à cinq établissements primaires et secondaires, notamment à Bingerville, Bonoua, Marandallah et Mankono.

Dans le souci d'améliorer les conditions de travail des personnels éducatifs, Béré Secours a offert des fournitures et équipements composés de 50 paquets de ramettes de papier, 300 marqueurs pour tableaux, trois imprimantes et deux climatiseurs à plusieurs établissements de la région de Mankono.

La promotion de l'excellence au coeur de l'engagement

Béré Secours a par ailleurs mis en oeuvre des actions visant à promouvoir l'excellence scolaire. Celles-ci ont notamment porté sur la sensibilisation des élèves du Lycée moderne de Mankono à l'orientation vers les séries scientifiques, ainsi que sur la remise de kits pédagogiques aux apprenants et enseignants des classes de Première C et Terminale C.

Béré Secours organise également des cérémonies de récompense destinées à valoriser les meilleurs élèves du primaire, aussi bien en classe qu'aux examens du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe).

Des défis à relever pour accroître l'impact des actions

Malgré ces initiatives, l'organisation fait face à plusieurs difficultés. Son président a évoqué l'insuffisance des moyens financiers et logistiques, le manque de partenaires techniques et financiers ainsi que les limites rencontrées dans l'accompagnement d'un plus grand nombre d'établissements scolaires.

Selon lui, ces contraintes empêchent également l'Ong d'étendre ses programmes de récompense aux meilleurs élèves et personnels du secondaire.

Pour renforcer son action sur le terrain, Béré Secours sollicite un accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Cet appui pourrait prendre la forme d'un soutien institutionnel à travers une lettre de recommandation, d'une assistance matérielle comprenant des subventions et des kits pédagogiques, ainsi que d'une collaboration technique destinée à renforcer les capacités de ses membres par des formations spécialisées.

Le Ccen encourage l'initiative

Réagissant à cette présentation, Coulibaly Yacouba a salué les efforts déployés par l'Ong en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage et de la promotion de l'excellence scolaire.

Le Secrétaire permanent a estimé que ces initiatives s'inscrivent dans la vision portée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Il a invité les responsables de Béré Secours à formaliser leurs projets à travers un courrier détaillé afin d'examiner les possibilités de collaboration et d'accompagnement.

L'audience s'est achevée dans un climat empreint d'optimisme, les deux parties exprimant leur volonté de poursuivre les échanges au service du renforcement du système éducatif ivoirien.