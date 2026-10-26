Cote d'Ivoire: Justice - Le frère aîné de Tidjane Thiam inculpé et placé sous contrôle judiciaire

24 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Les procédures judiciaires visant des responsables de l'opposition ivoirienne se poursuivent. Aziz Thiam, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) et frère aîné de son président, Tidjane Thiam. Il a été inculpé, vendredi 23 octobre 2026, de 17 chefs d'accusation et placé sous contrôle judiciaire, à l'issue de sa comparution devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan, selon son avocat.

D'autres cadres du Pdck-Rda et du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) sont concernés par ces procédures. Parmi eux figurent Georges Philippe Ezaley et Roger M'Bia, responsables du Pdci-Rda, ainsi que Fabrice Lago, secrétaire général adjoint du Ppa-CI. Au total, quatre responsables de l'opposition ont été placés sous contrôle judiciaire vendredi, selon leurs conseils.

D'après les avocats, les mis en cause font chacun l'objet de 17 chefs d'inculpation, notamment pour « actes terroristes », « attentat contre l'autorité de l'État » et « assassinat ». Les faits reprochés seraient liés aux troubles électoraux survenus avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2025.

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Depuis le lundi 19 octobre, au moins neuf cadres de l'opposition auraient été placés sous contrôle judiciaire, selon leurs avocats. Ces procédures s'ajoutent à celle visant Justin Koné Katinan, quatrième vice-président du Ppa-CI, détenu depuis le 11 septembre 2026.

Face à ces convocations, le Pdci-Rda a vivement réagi. Dans une déclaration, le parti a dénoncé ce qu'il considère comme une manoeuvre d'intimidation ciblant ses responsables et une tentative de réduire au silence les voix dissidentes. Il a appelé à l'arrêt de ce qu'il qualifie d'instrumentalisation politique de l'appareil judiciaire. Plusieurs hauts responsables de la formation, dont Alain Cocauthrey, Yohou Dia Houphouët Augustin, Hervé Fian et Guillaume Kouakou, figuraient parmi les personnalités convoquées dans le cadre de ces auditions.

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