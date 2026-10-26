Cote d'Ivoire: Baisse des prix du poisson - Les vendeuses de Daloa adhèrent aux mesures du gouvernement

Les vendeuses de poisson et les gérants de chambres froides de la région du Haut-Sassandra ont exprimé leur adhésion aux mesures gouvernementales visant à réduire les prix du poisson congelé. Cet engagement a été acté à l'issue d'une réunion d'information et de concertation présidée, le vendredi 23 octobre 2026 à la préfecture de Daloa, par le préfet de région et préfet du département de Daloa, Yacouba Doumbia.

Organisée dans un contexte marqué par des tensions autour des prix du poisson, cette rencontre a principalement porté sur l'application de la décision gouvernementale relative à la baisse de 2 500 FCFA sur les cartons de 20 kg de chinchard et de maquereau. Cette mesure fait suite aux concertations engagées au niveau national entre le gouvernement et les différents acteurs de la filière.

À l'ouverture des échanges, le préfet de région a rappelé les démarches entreprises avec les vendeuses de poisson et les responsables de chambres froides afin de trouver des solutions à la hausse des prix. Il a également regretté les tensions observées sur certains marchés, lesquelles ont compliqué les opérations de contrôle et de vérification nécessaires à l'analyse des prix ainsi que des marges pratiquées.

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Pour sa part, le préfet de police a invité les acteurs du secteur à respecter les décisions arrêtées par les autorités, tout en mettant en garde contre toute attitude susceptible de perturber la reprise normale des activités.

Le directeur régional du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, N'Cho Beda Jean, a précisé que la réduction de 2 500 FCFA prend effet immédiatement sur tous les cartons de chinchard et de maquereau, sans distinction des stocks disponibles.

Afin d'assurer l'application effective de cette mesure et de prévenir toute nouvelle tension, les services compétents intensifieront les contrôles dans les marchés et les chambres froides. Le directeur régional du Commerce a également averti les commerçants contre toute tentative d'augmentation des prix d'autres variétés de poisson destinée à compenser la baisse imposée sur le chinchard et le maquereau.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité pour les gérants de chambres froides de délivrer des factures d'achat afin de garantir la traçabilité des transactions, exhortant les vendeuses à exiger systématiquement ces justificatifs. Dans cette dynamique, une commission sectorielle d'audit sera mise en place pour examiner la transparence des marges pratiquées et proposer des prix consensuels pour les autres variétés de poisson de grande consommation.

Au terme des discussions, la représentante des vendeuses de poisson ainsi que le président des gérants de chambres froides ont donné leur accord aux mesures annoncées. Ils se sont engagés à reprendre leurs activités respectives à compter du samedi 24 octobre 2026.

Saluant cet esprit de dialogue, le préfet de région a réaffirmé la détermination des autorités à faire respecter les décisions prises. Les concertations se poursuivront en vue de parvenir à une baisse durable des prix du poisson, de garantir l'approvisionnement des marchés et de contribuer à la lutte contre la vie chère au profit des populations du Haut-Sassandra.