Afrique: TotalEnergies CAF Ligue des Champions et TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération - Le tirage au sort de la phase de groupes prévu le 28 octobre au Caire

25 Octobre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé que le tirage au sort de la phase de groupes des compétitions interclubs de la CAF 2026-2027, à savoir la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération, aura lieu le mercredi 28 octobre 2026 au Caire, en Égypte.

La cérémonie se déroulera au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA), selon le programme suivant :

  • TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération : 14h00 (heure du Caire), soit 11h00 GMT
  • TotalEnergies CAF Ligue des Champions : 15h00 (heure du Caire), soit 12h00 GMT

Le tirage au sort déterminera la composition des groupes et les adversaires des 16 clubs qualifiés dans chacune des deux principales compétitions interclubs du continent. Une étape décisive dans la course aux titres les plus convoités du football africain.

Les équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes de quatre. La phase de groupes débutera en novembre 2026.

La cérémonie sera également retransmise en direct sur les plateformes digitales officielles de la CAF.

Lire l'article original sur CAF.

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