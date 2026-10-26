Le CS Sfaxien a dû batailler pour venir à bout des Ivoiriens de l'AF Amadou Diallo, tandis qu'Al Ahli Tripoli a renversé les Éthiopiens de Welwalo Adigrat après avoir été mené au score. De leur côté, les Mozambicains des Black Bulls ont résisté à Rayon Sports, du Rwanda, pour poursuivre leur parcours en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27.

Le CS Sfaxien assure l'essentiel

Après avoir obtenu un match nul (1-1) en Côte d'Ivoire à l'aller face à l'AF Amadou Diallo, le CS Sfaxien a rapidement pris les devants au stade Taïeb-Mhiri, avant de préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Iyed Belwafi a ouvert le score dès la 7e minute, offrant aux Tunisiens un avantage de 2-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Les trois fois vainqueurs de la Coupe de la Confédération ont ensuite résisté aux assauts adverses pour valider leur présence au prochain tour, avec l'ambition de décrocher un quatrième titre, ce qui constituerait un record.

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Al Ahli Tripoli signe une remontée remarquable

Fort de son large succès à l'aller en Éthiopie (4-0), Al Ahli Tripoli semblait avoir fait le plus dur avant la réception de Welwalo Adigrat. Mais les Libyens ont été surpris par l'ouverture du score des visiteurs à la 21e minute, au stade du 11-Mars, et ont rejoint les vestiaires avec un but de retard.

Les locaux ont réagi après la pause. Le Congolais Fiston Mayele a rapidement égalisé à la 51e minute, avant qu'Ezzedine Mariami ne donne l'avantage à Al Ahli Tripoli à la 76e. Deux minutes plus tard, Omran Al Tawerghi a creusé l'écart.

Mouayad Ellafi a scellé le succès des Libyens en portant le score à 4-1 dans cette rencontre, soit 8-1 sur l'ensemble des deux matches. L'équipe dirigée par Hossam El Badry a ainsi confirmé sa supériorité dans cette double confrontation.

Les Black Bulls résistent à Rayon Sports

À Matola, au Mozambique, les Black Bulls ont dû revenir au score à deux reprises pour arracher un nul (2-2) face à Rayon Sports. Un résultat suffisant après leur victoire 2-0 à l'aller au Rwanda, le week-end précédent, pour l'emporter 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres.

Elie Iradukunda a ouvert le score à la 18e minute, permettant aux Rwandais de virer en tête à la pause et d'entretenir l'espoir d'une remontée spectaculaire.

Mais Cremildo Anuario a égalisé quatre minutes après la reprise. Rayon Sports a repris l'avantage à la 85e minute grâce à Akbar Muderi, relançant brièvement le suspense. Deux minutes plus tard, Mouctar Ndiaye a remis les deux équipes à égalité, mettant fin aux espoirs rwandais et permettant aux Black Bulls de poursuivre leur aventure continentale.