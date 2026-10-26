Le Zamalek et Pyramids ont validé leur billet pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, samedi au Caire. Les deux clubs égyptiens ont confirmé leur avantage face à l'APR du Rwanda et à El Merriekh Bentiu du Soudan du Sud. De son côté, le Horoya AC a également décroché sa qualification au terme d'une séance de tirs au but face aux Soudanais d'Al Merrikh.

Le Zamalek frappe d'entrée

Cinq fois vainqueur de l'épreuve, le Zamalek n'a pas tardé à faire la différence face à l'APR. Au stade international du Caire, Ahmed Sherif a trouvé le chemin des filets dès la 45e seconde, offrant un début de match idéal aux Chevaliers blancs.

Déjà victorieux 1-0 à l'aller au Rwanda, les Égyptiens ont ainsi rapidement conforté leur avantage. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, le score n'a plus évolué. Le Zamalek s'est imposé 1-0 et valide sa qualification sur un score cumulé de 2-0.

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Le club cairote retrouve la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2022-2023. Il tentera désormais de mettre fin à 25 ans d'attente depuis son dernier sacre continental, décroché en 2002.

Pyramids déroule avec quatre buts

Dans l'autre rencontre disputée au Caire, Pyramids a surclassé El Merriekh Bentiu (4-0) au stade de la Défense aérienne. Déjà vainqueurs à l'aller à Juba (1-0), les champions d'Afrique 2025 ont bouclé leur qualification avec un succès cumulé de 5-0.

Abdelrahman Magdi a lancé les siens à la 23e minute avant de s'offrir un doublé cinq minutes plus tard. Mostafa Fathi a alourdi la marque à la 45e+2, permettant aux locaux de regagner les vestiaires avec une avance confortable.

L'Algérien Ahmed Nadhir Benbouali a parachevé le succès de Pyramids, qui poursuit sa route avec l'ambition de décrocher un deuxième titre continental.

Le Horoya AC passe aux tirs au but

Le Horoya AC a, lui, dû attendre l'issue de la séance des tirs au but pour valider son billet face à Al Merrikh. Au stade Amahoro de Kigali, au Rwanda, Mohamed Kabani a inscrit l'unique but de la rencontre, permettant aux Soudanais de refaire leur retard sur l'ensemble des deux matches.

Battus 1-0 à l'aller à Conakry, les Soudanais se sont imposés sur le même score au retour, ramenant les deux équipes à égalité (1-1 au cumul).

La qualification s'est donc jouée aux tirs au but. Le Horoya a fait preuve d'une grande maîtrise en transformant ses quatre tentatives, tandis qu'Al Merrikh a échoué à deux reprises. Le club guinéen rejoint ainsi la phase de groupes, où il attend désormais de connaître ses futurs adversaires.

Pour Al Merrikh, l'élimination laisse un goût amer après une remontée qui lui avait permis de prolonger le suspense jusqu'à la séance fatidique.