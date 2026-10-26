Azam FC et l'AS Real Bamako ont validé leur qualification pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, samedi. Les Tanzaniens ont éliminé les Égyptiens de ZED FC, tandis que les Maliens ont résisté au retour de l'ES Zarzis pour poursuivre leur aventure continentale.

Azam FC s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) à domicile face à ZED FC, suffisant pour l'emporter 2-1 sur l'ensemble des deux matches. De son côté, l'AS Real Bamako a concédé le nul (2-2) face à l'ES Zarzis, mais a préservé son avantage acquis à l'aller pour se qualifier sur un score cumulé de 5-3.

En Tanzanie, Iddy Nado a délivré les siens à la 66e minute en inscrivant l'unique but de la rencontre. Après un match aller conclu sur un nul (1-1) en Égypte, les deux équipes se retrouvaient dos à dos au coup d'envoi de cette manche retour.

Longtemps indécise, la rencontre s'est débloquée après la pause grâce à Nado, dont la réalisation a permis à Azam de prendre l'avantage. Les Tanzaniens ont ensuite résisté jusqu'au coup de sifflet final pour assurer leur qualification devant leur public.

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À Bamako, l'AS Real Bamako a vécu une soirée bien plus mouvementée. Forts de leur victoire 3-1 à l'aller en Tunisie, les Maliens ont pourtant idéalement lancé leur match retour. Bourama a ouvert le score à la 45e minute, portant leur avantage cumulé à trois buts.

Mais l'ES Zarzis n'a pas abdiqué. Au retour des vestiaires, les Tunisiens ont relancé le suspense en inscrivant deux buts aux 75e et 79e minutes, pour mener 2-1 dans la rencontre et revenir à deux longueurs sur l'ensemble des deux matches.

Alors que la perspective d'une remontée tunisienne prenait de l'épaisseur, l'AS Real Bamako a finalement arraché l'égalisation dans le temps additionnel, à la 90e+2, mettant définitivement fin aux espoirs de l'ES Zarzis.

Azam FC et l'AS Real Bamako rejoignent ainsi les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans la course au titre continental.