Afrique: TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération - Azam FC et l'AS Real Bamako décrochent leur billet pour la phase de groupes

24 Octobre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Azam FC et l'AS Real Bamako ont validé leur qualification pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, samedi. Les Tanzaniens ont éliminé les Égyptiens de ZED FC, tandis que les Maliens ont résisté au retour de l'ES Zarzis pour poursuivre leur aventure continentale.

Azam FC s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) à domicile face à ZED FC, suffisant pour l'emporter 2-1 sur l'ensemble des deux matches. De son côté, l'AS Real Bamako a concédé le nul (2-2) face à l'ES Zarzis, mais a préservé son avantage acquis à l'aller pour se qualifier sur un score cumulé de 5-3.

En Tanzanie, Iddy Nado a délivré les siens à la 66e minute en inscrivant l'unique but de la rencontre. Après un match aller conclu sur un nul (1-1) en Égypte, les deux équipes se retrouvaient dos à dos au coup d'envoi de cette manche retour.

Longtemps indécise, la rencontre s'est débloquée après la pause grâce à Nado, dont la réalisation a permis à Azam de prendre l'avantage. Les Tanzaniens ont ensuite résisté jusqu'au coup de sifflet final pour assurer leur qualification devant leur public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Bamako, l'AS Real Bamako a vécu une soirée bien plus mouvementée. Forts de leur victoire 3-1 à l'aller en Tunisie, les Maliens ont pourtant idéalement lancé leur match retour. Bourama a ouvert le score à la 45e minute, portant leur avantage cumulé à trois buts.

Mais l'ES Zarzis n'a pas abdiqué. Au retour des vestiaires, les Tunisiens ont relancé le suspense en inscrivant deux buts aux 75e et 79e minutes, pour mener 2-1 dans la rencontre et revenir à deux longueurs sur l'ensemble des deux matches.

Alors que la perspective d'une remontée tunisienne prenait de l'épaisseur, l'AS Real Bamako a finalement arraché l'égalisation dans le temps additionnel, à la 90e+2, mettant définitivement fin aux espoirs de l'ES Zarzis.

Azam FC et l'AS Real Bamako rejoignent ainsi les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27, avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans la course au titre continental.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.