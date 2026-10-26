L'Espérance Sportive de Tunis a évité le piège. Battus à l'aller en Libye (1-0), les quadruples champions d'Afrique ont renversé la situation face à Swehly SC, samedi, en s'imposant 3-1 aux tirs au but après une victoire 1-0 au retour, en Tunisie. Les Sang et Or décrochent ainsi leur billet pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2026/27.

Imad Faraj a rapidement relancé les siens en ouvrant le score dès la 8e minute. Un but qui permettait aux Tunisiens d'effacer leur retard de l'aller et de remettre les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux rencontres (1-1).

Portée par cette entame idéale, l'Espérance a tenté de faire la différence pour s'épargner une séance de tirs au but. Mais malgré leur domination et le soutien de leur public, les Tunisiens n'ont pas réussi à trouver une deuxième fois la faille avant la pause.

Swehly, qui avait créé la surprise lors du match aller en s'imposant à domicile, a résisté aux assauts adverses et entretenu l'espoir d'une qualification historique. Au retour des vestiaires, aucune des deux formations n'est parvenue à faire évoluer le score. À l'issue des 90 minutes, les deux équipes restaient à égalité (1-1 sur l'ensemble des deux matches).

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La qualification s'est donc jouée aux tirs au but. Dans cet exercice, l'Espérance a fait preuve de sang-froid en convertissant trois tentatives, contre une seule pour le club libyen, qui a manqué trois penalties. Un succès 3-1 qui permet aux Sang et Or de poursuivre leur aventure continentale.

En difficulté après sa défaite à l'aller, l'Espérance évite ainsi une élimination prématurée et confirme son statut parmi les poids lourds du football africain. Pour Swehly SC, le rêve s'arrête aux portes de la phase de groupes, au terme d'un parcours qui aura fait vaciller l'un des clubs les plus titrés du continent.

L'Espérance de Tunis rejoint désormais les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2026/27, dont le coup d'envoi est prévu à la fin du mois de novembre.