Angola: Un accident de la route cause six morts et 16 blessés à Cuanza-Sud

Sumbe — Six personnes sont décédées et 16 autres ont été grièvement ou légèrement blessées dans un accident de la route survenu dimanche matin sur la route nationale 100, à Capango, commune de Gangula (province de Cuanza-Sul).

L'accident s'est produit vers 2h20 et a impliqué un minibus, qui circulait dans la direction nord/sud, sur la route Luanda-Benguela, qui a percuté un camion arrêté.

Dans des déclarations à la presse, le gouverneur en exercice de Cuanza-Sul, Carlos Albino, a expliqué que, selon les données préliminaires des forces de sécurité, l'accident était dû au choc du minibus contre un camion qui se trouvait immobilisé sur la voie publique, sans la signalisation appropriée.

Il a indiqué le facteur humain, associé à la vitesse excessive présumée et au manque de prudence, parmi les causes du sinistre.

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Selon Carlos Albino, cinq passagers sont décédés sur place et les 17 autres victimtranses ont été envoyées à l'hôpital général de Cuanza-Sul commandant Raul Diaz Arguellez, dans la ville de Sumbe, où l'une d'entre elles a fini par mourir.

Il a appelé les automobilistes et autres usagers de la route à respecter strictement les règles de circulation.

Le dirigeant a assuré que le gouvernement local continuera à renforcer les mesures de prévention, avec des patrouilles policières et des efforts pour améliorer la signalisation routière.

De son côté, le directeur clinique de l'hôpital, Carlos Manuel, a confirmé l'entrée de 17 sinistrés, dont 16 restent sous soins médicaux, soit 12 adultes et quatre enfants.

Parmi les blessés, sept présentent des lésions graves, notamment des cas de traumatismes crâniens, de fractures des membres et de blessures abdominales, qui continuent à nécessiter un suivi clinique rigoureux. FF/ALH/LUZ