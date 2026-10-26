Maroc: Les provinces du sud du Royaume suscitent un vif intérêt auprès des investisseurs néo-aquitains

Les provinces du sud du Royaume ont suscité un vif intérêt auprès des investisseurs néo-aquitains lors des Rencontres d'affaires Maroc-Nouvelle Aquitaine, organisées vendredi à Bordeaux.

Au cours de cet évènement, initié par le consulat général du Royaume à Bordeaux, les discussions ont porté sur les potentialisés économiques, les opportunités d'investissement dans les provinces du sud et les perspectives de partenariat entre les entreprises marocaines et néo-aquitaines.

« C'est une opération très fructueuse puisqu'elle permet aux entreprises participantes de se présenter et de pouvoir effectuer des échanges en vue de nouer des relations futures », a déclaré à la presse le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, Stéphane Loniewski.

Il s'est dit heureux d'avoir assisté aux exposés présentés par les directeurs des CRI des trois régions du sud du Royaume ainsi qu'à des rencontres d'affaires bilatérales, affirmant que le Maroc et particulièrement ses provinces du sud s'imposent comme une terre prometteuse d'investissement.

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M. Loniewski a, dans ce contexte, appelé les investisseurs français, notamment ceux de la Nouvelle Aquitaine, à saisir les opportunités d'affaires qui se présentent dans le Royaume ainsi que ses atouts en termes de compétences, de logistique, d'incitations et de climat.

Le président de l'Union maritime portuaire de Bordeaux (UMPBX), Ahmed Abzizi, s'est de son côté félicité de cette initiative de l'ambassade du Royaume à Paris, à travers le consulat général du Maroc à Bordeaux, soulignant qu'elle ouvre la voie à des rapprochements avec les CRI et les opérateurs marocains dans les provinces du sud.

Il a, à cet égard, appelé à « encourager davantage ces rapprochements entre les acteurs économiques des deux parties » pour explorer les pistes d'investissement, prendre connaissance des démarches et des facilités offertes et nouer des partenariats futurs.

A cette occasion, le directeur du Centre régional d'investissement de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Faysal Sahmani, a mis en lumière « le potentiel exceptionnel de développement économique dans la région », au cours d'une session axée sur « les potentialités économiques et opportunités d'investissement des provinces du sud ».

Devant un parterre d'acteurs économiques et de chefs d'entreprises, M. Sahmani a mis en exergue les atouts multisectoriels de Dakhla-Oued Ed-Dahab en insistant sur des secteurs stratégiques à fort rendement comme l'économie bleue, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, la logistique, les activités industrielles et la valorisation des ressources marines.

Abordant le nouveau modèle de développement pour les provinces du sud, le responsable a relevé « l'impact transformateur des investissements structurants réalisés sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, lesquels ont doté ces territoires d'infrastructures de classe mondiale et d'une dynamique de croissance pérenne ».

Pour sa part, le directeur du CRI Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohammed Jifer, a mis l'accent sur les avantages concurrentiels et les opportunités d'investissement dans la région, soulignant le dynamisme impulsé sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud.

« Le positionnement de Laayoune-Sakia El Hamra s'intègre dans les dynamiques de l'Initiative Royale Atlantique ouvrant de nouvelles voies pour la connectivité, le commerce et l'intégration économique régionale », a-t-il dit.

A son tour, le directeur du CRI de Guelmim, Mohamed Assouss, a mis en avant les infrastructures mises en place dans la région grâce au Nouveau modèle de développement initié par le Souverain, citant la voie express Tiznit-Dakhla, les aéroports de Guelmim et Tan-Tan, les ports de Tan-Tan et de Sidi Ifni, en plus d'une offre foncière industrielle répartie sur les quatre provinces.

« Ces rencontres traduisent notre volonté de rapprocher les acteurs économiques marocains et néo-aquitains, de favoriser la mise en relation des entreprises et de faire émerger des partenariats concrets et durables », a déclaré à la MAP la consule générale du Maroc à Bordeaux, Nouzha Sahel.

En marge des Rencontres Maroc-Nouvelle Aquitaine initiées sous le thème « territoires, compétences et partenariats au service d'une coopération renouvelée », les représentants des CRI des provinces du sud ont été accueillis à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde pour intensifier la mise en relation des entreprises marocaines et néo-aquitaines.

Ont pris part à ces rencontres, première étape d'une tournée de promotion économique des CRI des trois régions du sud du Royaume dans plusieurs villes françaises, des représentants des autorités, des élus, de représentants institutionnels et des chefs d'entreprises.