Angola: Mise en évidence le patrimoine paléontologique du pays

Luanda — Le ministre de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Albano Ferreira, a estimé vendredi, à Luanda, que les défis liés à l'urbanisation, à l'industrialisation et à la construction d'infrastructures pourraient apporter de nouvelles découvertes sur le passé et le patrimoine paléontologique d'Angola, surtout le long du littoral.

Le responsable angolais s'exprimait lors de l'inauguration de l'exposition temporaire « Mosasauro - Le Retour du monstre marin en Angola », au Centre des sciences de Luanda (CCL).

Selon le ministre, les défis liés à l'urbanisation, à l'industrialisation et à la construction d'infrastructures doivent être alliés à la préservation environnementale et l'étude du milieu naturel afin d'enrichir les connaissances sur le passé et le patrimoine paléontologique du pays.

À son avis, la recherche paléontologique représente une occasion de promouvoir l'implication de la communauté scientifique angolaise et la reconnaissance internationale de la valeur historique et scientifique des connaissances produites sur la base de données et des échantillons collectés en Angola.

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« Cette perspective permet également de faire venir la science en Angola, en s'appuyant sur les liens d'échanges culturels et de diplomatie scientifique qui se tissent aujourd'hui avec d'autres pays, dans le respect de notre souveraineté et la mise en valeur de notre potentiel scientifique », a-t-il réaffirmé.

Le Centre des Sciences de Luanda accueille un spécimen paléontologique angolais, plus concrètement un reptile marin préhistorique du genre Prognathodon.

Le projet, réalisé sur une période de douze mois, sera exposé pour une durée indéterminée, et a été développé par les chercheurs de PaleoAngola en partenariat avec le Musée d'Histoire Naturelle d'Angola et les Pays-Bas.

Cette exposition constitue une occasion unique de rapprocher la science du public, d'éveiller la curiosité scientifique, surtout chez les plus jeunes et de faire connaître l'extraordinaire richesse du patrimoine paléontologique d'Angola.

À ce sujet, le ministre a déclaré que le retour du Prognathodon en Angola, après avoir été étudié dans de prestigieuses institutions des États-Unis, est un privilège et réaffirme l'importance de la paléontologie en tant que science développée le long de la côte angolaise.

Dans ce cadre, il a souligné que cet événement ouvrait de nouvelles perspectives pour le développement de la paléontologie dans le pays.

« Nous remercions et félicitons le Ministère de la Culture, les partenaires impliqués et, surtout, les institutions muséologiques américaines pour ce geste de responsabilité éthique et de coopération scientifique, qui a permis le retour de ce spécimen du patrimoine paléontologique angolais dans son pays d'origine », a-t-il déclaré.

L'exposition temporaire « Mosasauro - Le Retour du monstre marin angolais » présente une reconstitution tridimensionnelle, en grandeur réelle, un reptile de 11 mètres de long.

Ce spécimen résulte de la combinaison de fossiles provenant d'Angola et des Pays-Bas. Sa reconstitution a été réalisée par des chercheurs de PaleoAngola, dans le cadre d'un partenariat entre le Muséum National d'Histoire naturelle des Pays-Bas.

La reconstitution a consisté en technique de numération des os fossilisés, à comparer les anatomiques des spécimens et puis rassembler des parties à l'aide d'un logiciel spécialisé et de l'impression 3D.

La combinaison des vestiges a permis de reconstituer le squelette complet et de produire un modèle scientifiquement fiable, présenté comme la première reconstitution de ce type au monde.

L'exposition vise à illustrer à quoi ressemblait la côte angolaise il y a environ 70 millions d'années, lorsque la région aujourd'hui occupée par le désert du Namibe était recouverte par l'océan et habitée par des mosasaures, de requins, de tortues marines et d'autres vertébrés.

Actuellement, Bentiaba, dans la province du Namibe, est reconnue comme l'un des sites les plus importants au monde pour l'étude de ces animaux.

Malgré son apparence, les mosasaures n'étaient pas des dinosaures, mais de grands lézards marins parfaitement adaptés à la vie dans les océans et occupaient le sommet de la chaîne alimentaire et avaient développé des corps hydrodynamiques, ainsi que des membres transformés en nageoires et queues musclées, caractéristiques qui facilitent leurs déplacements et la chasse en milieu marin.

La cérémonie s'est clôturée par les interventions du ministre de la Culture, Filipe Zau, et des chercheuses Ana Soraya Marques et Anne Schulp.