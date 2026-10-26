Afrique: Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération 2026-2027 - Coup d'envoi du tirage au sort des phases de poules

La Confédération Africaine de Football a officialisé la tenue de la cérémonie du tirage au sort des phases de groupes de ses deux compétitions majeures pour la saison 2026-2027. L'événement se déroulera ce mercredi 28 octobre 2026 à Le Caire.

Les festivités débuteront à midi, heure de Tunis, avec la composition des groupes de la Coupe de la Confédération, avant de laisser place à treize heures au tirage de la Ligue des Champions.

Cette cérémonie déterminera l'organisation des quatre poules de quatre équipes pour chacune des deux épreuves. Les seize clubs qualifiés dans chaque tournoi connaîtront ainsi leurs adversaires pour la phase de groupes, programmée du 27 au 29 novembre 2026, étape ultime avant les confrontations à élimination directe. L'ensemble de l'événement sera retransmis en direct sur les antennes des diffuseurs officiels et les plateformes numériques de la CAF.

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La constitution des chapeaux pour la plus prestigieuse des compétitions continentales annonce des duels relevés. La première tête de série rassemble l'Espérance Sportive de Tunis, la RS Berkane, le Zamalek SC et Pyramids FC. Le deuxième chapeau comprend Al Hilal, Simba SC, Young Africans ainsi que Petro Luanda. Dans le troisième chapeau figurent le MC Alger, les Orlando Pirates, le FC Nouadhibou et Horoya AC. Enfin, le quatrième chapeau réunit le Club Africain, le Maghreb de Fès, Wiliete SC et Colombe Sportive.

Du côté de la Coupe de la Confédération, le premier chapeau réunit Al Ahly, l'AS FAR et l'USM Alger, dans l'attente du dénouement de la rencontre reportée entre le CR Belouizdad et le Douanes Nouakchott. Le deuxième niveau regroupe Maniema Union, le Raja CA, le CS Sfaxien et Azam FC. Le troisième chapeau se compose de l'Ahly Tripoli, de Singida Black Stars, du Primeiro de Agosto et des Black Bulls. Le dernier chapeau rassemble quant à lui l'ASKO de Kara, Durban City FC, le Real Bamako ainsi que les Red Arrows.