Tunisie: Sidi Bouzid - Tuberculose de l'olivier, entre démenti officiel et détresse des agriculteurs

Mourad Mabrouki, chef du service de la production végétale au Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Sidi Bouzid, a affirmé que les cas d'infection par la tuberculose de l'olivier sont « légers et ne présentent aucun danger ».

Les services de vulgarisation agricole ont fourni aux agriculteurs un ensemble de mesures techniques complètes pour circonscrire la maladie, qui a été observée dans quelques foyers répartis sur environ trois délégations, suite aux chutes de grêle enregistrées dans la région au cours de la période précédente.

Il est à noter qu'un certain nombre d'agriculteurs de la région d'El Khechem (délégation de Saïda) avaient affirmé, dans une requête adressée la semaine dernière au CRDA, que plusieurs oliviers de la région avaient été soudainement endommagés par la récente vague de grêle.

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Les agriculteurs ont expliqué que les grêlons ont provoqué de graves et profondes fissures dans l'écorce et les branches des arbres, entraînant l'infiltration de la bactérie responsable de la « gale de l'olivier », l'apparition de tumeurs et de nodules en très forte densité sur les branches, et transformant les arbres infectés en réservoirs de bactéries. De plus, la contamination a commencé à se propager très rapidement vers les parties saines et les oliveraies voisines par le biais du vent et de l'humidité.

Ils ont demandé l'envoi urgent d'une équipe technique ou d'un conseiller agricole pour effectuer une inspection sur le terrain dans la région d'El Khechem afin d'évaluer l'ampleur des dégâts, de leur apporter un soutien logistique, de fournir les fongicides à base de cuivre nécessaires pour désinfecter les blessures et endiguer la maladie, et de les guider et encadrer sur le terrain quant à la bonne méthode pour tailler les branches infectées et s'en débarrasser sans propager l'infection à d'autres oliviers.