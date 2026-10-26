Tunisie: Tournoi international de taekwondo en Roumanie - Wafa Masghouni en or et Moetaz Aifaoui en bronze

Sur les tatamis roumains, la combattante tunisienne Wafa Masghouni n'a laissé aucune chance à la concurrence. En s'emparant de l'or chez les -67 kg, elle signe une performance XXL.

En finale, la tension est retombée comme un soufflé pour l'Allemande Vanessa Koern, balayée en deux rounds secs (15-0, 9-3). Une démonstration de force qui redéfinit les ambitions de la championne tunisienne pour la suite de la saison. Son compatriote Moetaz Aifaoui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des +87 kg.

Un immense succès salué par de chaleureuses félicitations adressées aux athlètes ainsi qu'à la Fédération tunisienne de taekwondo.