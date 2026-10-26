Libye: La Tunisie, l'Algérie et l'Égypte réaffirment leur soutien à une solution politique globale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, le 25 octobre 2026 à Alger, aux travaux de la réunion du mécanisme de concertation tripartite sur la Libye, aux côtés d'Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, et de Badr Abdel Aati, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger de la République arabe d'Égypte.

Le ministre tunisien a souligné l'importance de ce mécanisme de concertation tripartite, en tant que cadre opérationnel de coordination, de concertation et d'échange de vues entre les pays voisins sur les derniers développements de la crise libyenne. Il a également mis en avant la nécessité d'harmoniser les visions et les positions concernant les moyens de soutenir les frères libyens dans le dépassement des difficultés actuelles, de manière à renforcer les fondements de la sécurité, de la stabilité et du développement en Libye et dans la région.

Dans ce contexte, les trois ministres ont salué la convergence des positions de leurs pays concernant la situation en Libye et réaffirmé leur attachement au respect de son unité, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Ils ont renouvelé leur soutien aux efforts de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) et souligné leur volonté de contribuer aux initiatives onusiennes visant à faciliter le dialogue entre les différentes parties libyennes et à réunir les conditions nécessaires à des avancées concrètes dans le processus politique, en vue de parvenir à une solution globale et durable dans ce pays frère.

À l'issue de la réunion ministérielle tripartite, le communiqué conjoint suivant a été publié.

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Communiqué final de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, de l'Égypte et de l'Algérie sur la Libye (mécanisme tripartite des pays voisins)

Alger, le 25 octobre 2026

1. Dans le cadre de la consolidation de la tradition de concertation et de coordination, et en application des conclusions de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins sur la crise libyenne, tenue au Caire le 21 mai 2026, l'Algérie a accueilli, le 25 octobre 2026, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Égypte et de la Tunisie, dans le cadre de ce mécanisme, afin d'examiner les derniers développements de la crise libyenne et les perspectives de son règlement.

2. Les ministres ont souligné la responsabilité historique et le rôle central du mécanisme des pays voisins, sous l'égide des Nations unies, dans le soutien au processus politique libyen et dans l'appui à toutes les initiatives sérieuses visant à mettre fin à la crise. Ils ont insisté sur la nécessité de prendre en considération le rôle déterminant de ces pays, qui sont les plus concernés par l'évolution de la situation dans ce pays voisin et frère, les mieux conscients de la complexité de la crise et de ses répercussions, et les plus soucieux d'accélérer la mise en place d'un règlement global et définitif.

3. Les ministres ont exprimé leur plein soutien aux efforts des Nations unies et aux initiatives internationales visant à faciliter le processus politique, en vue de l'organisation simultanée d'élections présidentielle et législatives libres et équitables, sur la base d'un cadre constitutionnel et juridique consensuel. Ces élections devraient permettre de mettre définitivement fin aux périodes de transition successives, devenues une réalité qui contribue à approfondir et à aggraver la crise, et aboutir à la mise en place d'institutions constitutionnelles légitimes, unifiées, fortes et stables, susceptibles de mettre un terme à la division institutionnelle actuelle.

4. Les ministres ont souligné la nécessité de coordonner et de compléter les efforts régionaux et internationaux en soutien à un processus politique libyen inclusif, facilité par la Mission d'appui des Nations unies en Libye, de manière à renforcer l'appropriation du processus par les Libyens et à contribuer au règlement de la crise.

5. Les ministres ont évoqué les efforts soutenus déployés par la mission onusienne en Libye dans le cadre de la mise en oeuvre des principaux axes de la feuille de route politique annoncée le 21 août 2025. À cet égard, ils ont examiné les résultats auxquels est parvenu le comité restreint de dialogue « 4+4 », ainsi que l'accord-cadre signé le 30 août 2026.

6. Les ministres ont insisté sur le fait que le processus politique doit être dirigé et porté par les Libyens, et que la solution politique doit émaner de la volonté du peuple libyen et de son consensus national, tout en garantissant l'unité de l'État libyen, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

7. Les ministres ont réaffirmé la position constante de leurs pays, qui rejettent catégoriquement toutes les formes d'ingérence étrangère dans les affaires libyennes, considérées comme la principale cause de la prolongation de la crise et de l'aggravation des divergences entre les parties libyennes. Ils ont également souligné la nécessité du retrait des mercenaires, des combattants étrangers et des forces étrangères de l'ensemble du territoire libyen, de la préservation des acquis de l'accord de cessez-le-feu et de l'accélération du processus d'unification de toutes les institutions libyennes, y compris les institutions militaires et sécuritaires.

8. Les ministres ont souligné la nécessité de parvenir à une réconciliation nationale entre les différentes composantes du peuple libyen. Ils ont exprimé le soutien de leurs pays aux efforts des autorités libyennes compétentes et de l'Union africaine, sous l'égide des Nations unies, en vue de concrétiser cet objectif.

9. Les ministres ont insisté sur l'importance de préserver les ressources du peuple libyen et de les mobiliser au service de ses intérêts, ainsi que du développement et de la prospérité du pays. Ils ont également souligné la nécessité de protéger les avoirs financiers libyens gelés à l'étranger, d'en préserver la valeur et d'en garantir la bonne gestion par les institutions financières internationales qui les détiennent, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont, en outre, exhorté les parties libyennes à prendre des mesures supplémentaires pour mettre en oeuvre les dispositions du cadre de dépenses unifié pour 2026, annoncé le 11 avril 2026.

10. Les ministres sont convenus de poursuivre la coordination et la concertation au sein des instances et organisations internationales et régionales afin de contribuer au règlement de la crise libyenne. Ils ont souligné l'importance du respect des principes du droit international dans tout accord, règlement ou arrangement auquel les parties pourraient parvenir.

11. À l'issue de la réunion, les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie et de l'Égypte ont exprimé leurs sincères remerciements à l'Algérie pour avoir accueilli cette réunion et pour son hospitalité. Les ministres sont convenus que la prochaine réunion de ce mécanisme se tiendrait en République tunisienne soeur, à une date qui sera fixée ultérieurement d'un commun accord.