Tunisie: A partir de demain - Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière démarrera ce mardi 27 octobre 2026. Les doses seront d'abord disponibles dans les pharmacies privées avant d'être déployées, dans les jours qui suivent, au sein des centres de santé publique.

Cette vaccination s'adresse en priorité aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux individus souffrant de maladies chroniques (affections cardiaques, respiratoires, rénales, diabète ou déficit immunitaire). Les femmes enceintes, les enfants atteints de pathologies chroniques ainsi que les professionnels de santé sont également vivement encouragés à se faire vacciner.

Coordinateur du programme national de lutte contre la grippe saisonnière, Dr Hakim El Ghard a exhorté les citoyens prioritaires à se faire vacciner tout en continuant à respecter les gestes barrières. Il a tenu à rassurer le public en rappelant que le vaccin était totalement sûr.

Sur le plan financier, le prix de la dose varie entre 23,3 et 24,1 dinars, selon la composition du vaccin utilisé.

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Le ministère de la Santé rappelle que la période idéale pour se faire vacciner se situe avant le début de l'hiver. Toutefois, l'administration du vaccin reste possible jusqu'au mois de février, voire au-delà sur avis médical. Les autorités sanitaires précisent enfin qu'il n'existe aucune contre-indication majeure à la vaccination, à l'exception d'un état fiévreux au moment de l'injection.

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