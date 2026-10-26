Ile Maurice: Le financement de son voyage à Madagascar, la piste de Vida Loca et l'origine des fonds

Qui aurait financé le voyage de Wendip Appaya à Madagascar en janvier 2025 ? Qui a pris en charge les billets d'avion, les frais d'hôtel et les autres dépenses du séjour ? Autant de questions qui pourraient intéresser la Financial Crimes Commission (FCC), alors que l'enquête sur les activités financières de l'homme d'affaires mauricien se poursuit.

L'enquête sur Wendip Appaya pourrait aussi conduire les enquêteurs à Maurice Vitto Laurent Jeevanji, alias Vida Loca, présenté dans les éléments du dossier comme une piste à explorer. Mais les circonstances du déplacement à Madagascar soulèvent des interrogations sur lesquelles les enquêteurs pourraient chercher à obtenir des réponses.

Selon les informations rapportées dans le cadre de cette affaire, Wendip Appaya et Jean Lino Albert auraient effectué ensemble ce voyage avant de regagner Maurice à bord du même vol. La FCC aurait intensifié ses recherches pour retrouver Jean Lino Albert, avec plusieurs opérations menées dans le nord de l'île, et il a été arrêté en janvier de cette année.

Les dépenses du séjour au centre des interrogations

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Les enquêteurs pourraient notamment chercher à déterminer qui a réglé les billets d'avion, les nuitées à l'hôtel et les autres dépenses liées à ce déplacement. Les justificatifs de réservation, les factures, les relevés bancaires et les éventuels transferts financiers pourraient permettre d'identifier le payeur et de retracer l'origine des fonds, si ces éléments sont disponibles.

La question est d'autant plus importante que Wendip Appaya aurait acquis plus d'une trentaine de véhicules de luxe pour une valeur estimée à environ Rs 80 millions. Plusieurs sociétés qui seraient liées à ses activités auraient également servi à acheminer des fonds vers des destinations offshore, sans justification économique clairement établie dans les informations disponibles.

Wendip Appaya conteste toute implication illégale. Jean Lino Albert, pour sa part, est présenté comme un témoin stratégique potentiel, dont les déclarations pourraient éclairer les circonstances du voyage et les relations financières entre les protagonistes.

Vida Loca, une piste à vérifier

La FCC dispose-t-elle d'éléments susceptibles de relier le financement de ce déplacement à Vida Loca ? Cette hypothèse reste à vérifier. Il faudrait notamment établir l'existence d'éventuels paiements, de transferts ou d'intermédiaires financiers reliant les personnes concernées. Au-delà du voyage, l'enjeu pour les enquêteurs est de reconstituer les circuits financiers, d'identifier les éventuels bailleurs de fonds et de déterminer si les sommes engagées ont une origine licite.

Pour l'heure, toute implication de Vida Loca dans le financement du séjour ou dans les opérations financières doit être examinée.