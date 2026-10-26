Sénégal: Déthié Fall fait le point sur les projets en cours

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a fait le point sur l'état d'avancement des principaux chantiers du pays. Il a notamment annoncé un taux d'exécution de 15 % pour l'axe Ngaye-Mékhé-Péssé, tout en réaffirmant la poursuite des programmes routiers, sanitaires et scolaires.

Le ministre a notamment évoqué les travaux de l'axe Ngaye-Mékhé-Péssé, dont le taux d'avancement atteint 15 %. Selon lui, l'entreprise chargée du chantier a encaissé 1,7 milliard de FCfa au titre de l'avance de démarrage. « Aucun projet engagé dans le ministère des Infrastructures n'est à l'arrêt. Tous les projets suivent leur cours », a-t-il assuré. Déthié Fall a également fait le point sur les programmes sanitaires et scolaires.

Le programme de construction d'infrastructures sanitaires prévoit 100 centres de santé en trois phases, auxquels s'ajoutent cinq hôpitaux. Dans le secteur de l'éducation, une enveloppe de 62 milliards de de FCfa a été mobilisée pour la réalisation de 2.500 salles de classe, 300 mini-forages, 300 blocs d'hygiène et 300 blocs sanitaires. Les travaux sont en cours, a-t-il précisé. Sur le volet routier, le ministre a indiqué que des discussions se poursuivent avec le ministère des Finances pour relancer le programme de 2.000 kilomètres de routes.

Il a cité, entre autres, les axes Marsassoum-Bambaly et Bignona-Diouloulou, ainsi que 130 kilomètres de routes prévus dans le nord, notamment dans le Dandémayo, avec la construction de 13 ponts. Par ailleurs, le programme de modernisation urbaine porté par Promovilles concerne 99 communes. Une première phase portant sur 33 communes devrait être lancée prochainement.

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Revenant sur les ajustements opérés dans les programmes d'investissement, Déthié Fall a expliqué que certaines ressources ont dû être réorientées vers d'autres priorités. Il a toutefois réaffirmé le maintien des ambitions du gouvernement en matière d'infrastructures.