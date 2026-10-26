L'année 2026 marque le lancement du XVe Plan quinquennal de la Chine. Face à un contexte mondial complexe, l'économie chinoise avance avec résilience et se caractérise par trois atouts majeurs : stabilité, innovation et dynamisme.

Premièrement, les fondements de la stabilité économique ne cessent de se consolider. En 2025, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a dépassé 140 000 milliards de yuans (soit 20 840 milliards de USD), soit l'équivalent de la somme des économies classées du troisième au septième rang mondial. Au cours des trois premiers trimestres de 2026, le PIB a atteint plus de 107 000 milliards de yuans (soit 15 920 milliards de USD), en hausse de 4,6 % en glissement annuel -- une augmentation de 5 700 milliards de yuans (soit 850 milliards de USD), la plus importante sur cette période au cours des cinq dernières années. La croissance chinoise démontre une forte résilience et une vitalité incontestable.

Deuxièmement, la force motrice de l'innovation s'affirme avec vigueur. Les industries émergentes -- fabrication de pointe, économie numérique et intelligente, services modernes -- ont contribué pour plus de 40 % à la croissance des trois premiers trimestres. La production d'imprimantes 3D a crû de 62,5 %, celle de batteries lithium-ion de 39,5 % et celle de robots industriels de 29,1 %. L'essor des applications d'intelligence artificielle stimule l'investissement et l'expansion des chaînes industrielles. Le soutien apporté par ces nouvelles dynamiques à la croissance passe de percées localisées à une généralisation sur tout le territoire.

Troisièmement, le dynamisme de l'économie brille davantage. Le vaste marché chinois, fort de plus de 1,4 milliard d'habitants, est particulièrement actif : plus de 550 millions de colis sont livrés chaque jour, soit plus que dans tous les autres pays réunis. La consommation de services, la consommation verte et les nouveaux modes de consommation offrent de nombreux points lumineux. Sur les trois premiers trimestres, la demande intérieure a contribué à 74,8 % de la croissance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fin juillet, la puissance installée des centrales photovoltaïques a atteint 1 286 millions de kilowatts, dépassant pour la première fois celle des centrales à charbon. En 2026, les ventes de véhicules particuliers à énergie nouvelle ont dépassé 7,7 millions d'unités. Les lunettes connectées, montres intelligentes, bracelets de santé et autres dispositifs portables se généralisent, confirmant le potentiel sans cesse révélé du marché à grande échelle de la Chine.

Si beaucoup s'émerveillent du miracle économique chinois, d'autres regardent la Chine à travers des lunettes déformantes et répandent des récits partisans sur les « subventions industrielles » ou la « manipulation des changes », dans le but de semer la confusion et de renverser le vrai et le faux. Mais un mensonge répété mille fois ne devient pas vérité : aucun pays ne peut assurer un développement durable en empruntant des raccourcis.

Sur les cinq dernières années, l'économie chinoise a crû de 5,4 % en moyenne et a contribué pour environ 30 % à la croissance mondiale. La Chine est aujourd'hui le deuxième marché de consommation et le deuxième marché d'importation au monde, ainsi que le premier marché de détail en ligne. Elle est la principale destination d'exportation pour près de 80 pays et un partenaire commercial majeur pour plus de 160 pays et régions.

Face aux difficultés du développement mondial, la Chine est le moteur principal de l'essor des pays du Sud. Selon Standard & Poor's, les importations chinoises en provenance des pays du Sud ont plus que doublé au cours des dix dernières années, atteignant 1 000 milliards de dollars -- soit six fois plus que les importations en provenance des États-Unis et quatre fois plus qu'en provenance de l'Europe occidentale. Une étude d'Oxford Economics souligne que près de la moitié des exportations chinoises consistent en biens intermédiaires, qui alimentent les lignes de production d'autres pays et constituent autant de « pièces détachées » pour le développement du Sud.

Face à la montée de l'unilatéralisme, la Chine élargit son ouverture à un niveau élevé. Depuis le 1eᣴ mai 2026, elle accorde le traitement à zéro droit de douane à 53 États africains ayant des relations diplomatiques avec elle, portant à 63 le nombre de pays bénéficiaires. Sur les trois premiers trimestres, les importations en provenance de ces pays se sont établies à 867,53 milliards de yuans (soit 129.11 milliards de USD), en hausse de 15,3 %. Les importations d'arachides décortiquées du Sénégal ont augmenté de plus de 240 %, et celles d'huile d'arachide vierge de plus de 600 % -- des résultats qui contribuent directement à l'emploi local et au développement des industries de transformation.

Face au fossé numérique dans le domaine de l'intelligence artificielle, la Chine s'emploie à renforcer les capacités des pays du Sud. Des modèles de grande taille comme DeepSeek, Doubao et Kimi abaissent significativement les barrières et les coûts d'accès aux technologies d'IA. En juillet, le Sénégal a été le premier à rejoindre l'Organisation mondiale de coopération sur l'intelligence artificielle en tant que membre fondateur. Aux côtés de la Chine, il souscrit aux principes de « placer l'être humain au coeur, promouvoir la justice et le bien commun », pour bâtir un système de gouvernance mondiale de l'IA juste et équitable.

Le 5e Plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois a tracé la voie pour poursuivre avec détermination l'auto-réforme intégrale et rigoureuse du Parti -- une décision majeure pour promouvoir la modernisation à la chinoise, édifier une grande nation moderne et assurer le renouveau de la nation.

Dans la période du XVe Plan quinquennal, cette nouvelle étape offrira une impulsion renouvelée pour renforcer la confiance politique mutuelle, approfondir la coopération pragmatique et enrichir les échanges entre peuples, et élever les relations de partenariat stratégique global Chine-Sénégal à un niveau supérieur.