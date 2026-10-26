Sénégal: Abdou Lahad Ndiaye absent pour rester au chevet des victimes de l'accident de Kébémer

Louga a répondu, samedi dernier, à l'appel du parti présidentiel « Kiiray-Les patriotes républicains », à l'occasion de son lancement officiel dans la capitale du Ndiambour. Toutefois, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, par ailleurs responsable de cette formation politique à Louga, n'a pas pris part à la cérémonie. Il était au chevet des victimes de l'accident tragique survenu vendredi sur l'axe Ndande-Kébémer.

La place publique Mansour Bouna Ndiaye de Louga a fait le plein, samedi dernier, lors du lancement officiel du parti « Kiiray-Les patriotes républicains ». Venus des différentes localités du département, militants et sympathisants se sont fortement mobilisés pour prendre part à cette rencontre politique. Vêtus de tee-shirts à l'effigie du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, les participants brandissant des pancartes ont plongé la capitale régionale du Ndiambour dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cependant, le principal responsable du parti à Louga, Abdou Lahad Ndiaye, n'a pas assisté à cette cérémonie. Son absence s'explique par l'accident tragique survenu vendredi sur l'axe Ndande-Kébémer, qui a fait 9 morts et 5 blessés graves, selon les informations officielles. En ces moments douloureux, le ministre a choisi de rester au chevet des victimes afin de leur témoigner sa compassion et sa solidarité.

Présent à la cérémonie, à l'invitation de son ministre de tutelle, Bara Gaye, directeur général de Dakar Dem Dikk, a d'abord présenté ses condoléances aux familles des neuf personnes décédées, avant de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

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Par ailleurs, il a invité les populations de Louga à s'unir autour de leur fils, Abdou Lahad Ndiaye, afin d'accompagner la politique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Pour le maire de Yeumbeul, le chef de l'État représente « une voie de salut pour le Sénégal », car il a bien compris les préoccupations des populations, notamment celles du monde rural. À titre d'exemple, il a évoqué l'augmentation de l'enveloppe consacrée aux bourses de sécurité familiale. Bara Gaye a ainsi appelé les populations à soutenir le président de la République pour accompagner son action et contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour le Sénégal.