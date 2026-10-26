Sénégal: Du village d'enfants SOS de Louga aux réseaux sociaux - Le parcours inspirant des frères Koué

Des traits de caractère similaires, un timbre de voix presque identique. Et non, ce n'est pas le fruit du hasard. La ressemblance est frappante : ce ne sont pas de simples sosies, mais bien des frères jumeaux. Eux, ce sont Brice et Serge Koué. Âgés de plus de 35 ans, nés et ayant grandi au Sénégal, ces deux frères dynamiques de nationalité sénégalo-ivoirienne incarnent un parcours aussi passionnant que résilient.

Un petit indice pour les distinguer aujourd'hui ? La coiffure et le style. Serge porte des locks, tandis que Brice arbore une coupe afro. Au-delà des apparences, leurs personnalités s'affirment différemment : Serge est souvent perçu comme le plus extraverti et « social » des deux, ce que confirme son frère jumeau : « Sur le plan comportemental, Serge est plus "social", on aurait dit "plus gentil" », tandis que Brice brille par sa plume et sa rhétorique.

Surnommé le « Senghor des temps modernes » par ses nombreux abonnés, Brice ne doit pas ce titre uniquement à son esthétique. Habile orateur, responsable des relations publiques de formation en RH et finances, il maîtrise le verbe et manie la langue de Molière avec la précision d'un poète. Serge, quant à lui, a fait ses armes en informatique, un domaine dans lequel il met aujourd'hui ses compétences au service de Médecins Sans Frontières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais avant le monde virtuel, le destin des jumeaux s'est forgé dans le cadre bien particulier du Village d'Enfants SOS de Louga. C'est là qu'ils ont passé toute leur enfance et le début de leur adolescence, une expérience fondatrice qui a forgé leur courage, leur force et un amour inconditionnel pour le service à l'humain.

Fidèles à la culture du give back (NDLR : « redonner » en français est un principe philosophique et managérial qui consiste à partager son succès, son temps ou ses ressources avec sa communauté ou la société, en signe de gratitude pour les opportunités reçues), ils continuent de soutenir leur communauté à leur manière. « Pour du give back, Brice a écrit un livre intitulé « Souvenirs et perspectives », destiné aux enfants qui ont grandi là-bas avec nous et aux autres qui nous ont succédé. »

Serge a travaillé pour l'institution pendant près d'une décennie. « Lorsque nous le pouvons, nous faisons un geste de solidarité, mais il faut dire que nous ne sommes plus très présents aux côtés des villages SOS maintenant », reconnaît Brice.

Éclairer les esprits

Très actifs sur Internet, Brice et Serge ne publient pas pour ne rien dire. De 2016 à 2023, ils ont animé « La chronique des jumeaux », un espace d'engagement citoyen et d'analyse politique. Après avoir mis en pause cette activité en 2024 pour se recentrer sur leur vie personnelle, ils ont relancé leur dynamique sous le concept « T-Twin Talk » (un clin d'oeil entre Twin talk et To win talk, la « discussion pour gagner ») :

« C'est un concept assez facile où mon frère et moi traitons de sujets très accessibles et donnons nos avis dans le respect. Ce sont des vidéos qu'on veut courtes (max. 2 min), mais qu'on espère utiles au public qui nous suit et semble bien apprécier », d'après Serge.

À travers ce nouveau projet, les jumeaux décortiquent des mots français à connotation positive pour inspirer leur communauté à surmonter les difficultés du quotidien. Dès que les caméras s'allument, les deux frères s'engagent dans une véritable transmission où se mêlent sagesse, maturité, légèreté et connaissance. Sans jamais impacter négativement leur vie professionnelle, les réseaux sociaux sont devenus pour eux un terrain d'expression naturelle : un espace où se croisent le rire, la réflexion et l'envie profonde d'éclairer les esprits.

En transformant leur vécu en force et le verbe en outil d'éveil, Brice et Serge Koué prouvent qu'au-delà de la ressemblance physique, c'est un même idéal qui les unit : celui d'éclairer les esprits, un mot à la fois.