Sénégal: Week-End des Lions - Les Sénégalais font vibrer l'Europe

Nicolas Jackson en feu, Tidiam Gomis buteur avec Leipzig, Yehvann Diouf décisif avec Nice et Sadibou Sané solide face à Lille : les Lions ont animé les pelouses européennes ce week-end. Tour d'horizon des performances des Sénégalais sur les pelouses européennes.

Jackson et Mbaye corrigent Iliman Ndiaye

Le choc entre Aston Villa et Manchester City a tourné à l'avantage des Villans, portés par un Nicolas Jackson particulièrement inspiré. Samedi, l'attaquant sénégalais a inscrit les deux buts de son équipe lors d'une victoire 2-1 qui met fin à l'invincibilité des Citizens en championnat cette saison. Jackson a lancé les siens dès la 6e minute, avant de reprendre l'avantage pour Aston Villa à l'heure de jeu. À la 60e minute, il a conclu une action initiée par Ibrahim Mbaye, entré en jeu une minute plus tôt.

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Ce deuxième but a permis aux hommes d'Aston Villa de prendre définitivement les devants. En face, Iliman Ndiaye s'est également illustré. L'attaquant sénégalais de Manchester City a délivré la passe décisive sur l'égalisation d'Erling Haaland à la 52e minute. Mais cette contribution n'a pas suffi à éviter la défaite aux Citizens. Cette rencontre aura ainsi mis en lumière trois internationaux sénégalais, chacun ayant contribué à l'un des buts inscrits. Pour Jackson, ce doublé constitue une nouvelle performance marquante depuis son arrivée à Aston Villa. Il porte à quatre son total de buts en Premier League et à sept celui de ses réalisations toutes compétitions confondues.

Sadibou Sané solide, Lamine Camara fautif sur le but des Gones

L'AS Monaco et Lille se sont neutralisés (1-1), dimanche, lors de la 8e journée de Ligue 1. Titulaire dans l'axe de la défense monégasque, Sadibou Sané a livré une prestation solide, avec 11 ballons récupérés, selon les statistiques relevées. Le défenseur sénégalais s'est montré actif dans les interventions et les premières relances, contribuant à la résistance de son équipe face aux offensives lilloises. Son compatriote Lamine Camara a, en revanche, connu un moment difficile.

Le milieu de terrain monégasque a perdu le ballon dans son propre camp sous le pressing de Ngal'ayel Mukau, une erreur exploitée par Lille pour ouvrir le score. Après une passe en profondeur de Soriba Diaoune, Ethan Mbappé a conclu l'action à la 24e minute. Malgré cette perte de balle coûteuse, Camara a continué à s'investir dans les duels et la récupération. Monaco a finalement arraché le nul grâce à Edan Diop à la 74e minute.

Yehvann Diouf sauve Nice après sa bourde

En Ligue 1 française, Yehvann Diouf a vécu une soirée riche en émotions avec l'OGC Nice. En déplacement à Brest, vendredi, le gardien sénégalais et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 après avoir été menés au score. Surpris par Ludovic Ajorque dès la 15e minute, le portier niçois a dû attendre la fin de la rencontre pour connaître son moment décisif.

Alors que Brest avait l'occasion de revenir au score sur penalty dans le temps additionnel, Diouf a repoussé la tentative de Kenny Lala à la 90e+10 minute. Un arrêt déterminant qui a permis aux Aiglons de conserver leur avantage et de repartir avec les trois points. Le gardien sénégalais confirme ainsi sa capacité à répondre présent dans les moments de forte pression.

Pape Moussa Fall inscrit son huitième but avec Metz

En Ligue 2 française, Pape Moussa Fall a également trouvé le chemin des filets. L'attaquant du FC Metz a ouvert le score dès la 9e minute face à Dunkerque, vendredi. Malgré cette entame favorable, les Messins n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Opa Sangante a égalisé pour Dunkerque à la 65e minute, scellant le score à 1-1. Pour Fall, cette réalisation constitue néanmoins un motif de satisfaction dans une rencontre où son équipe a laissé échapper la victoire. Le Sénégalais a rapidement permis à Metz de prendre les devants, sans que cela suffise à faire la différence au classement.

Mamour Ndiaye enchaîne les clean sheets

À Saint-Étienne, Mamour Ndiaye poursuit son apprentissage dans les buts. Le jeune gardien sénégalais a disputé une nouvelle rencontre comme titulaire avec les Verts, samedi, lors de la réception de Nantes en Ligue 2. Saint-Étienne s'est imposé 1-0, permettant au portier de conserver sa cage inviolée. Cette nouvelle prestation s'inscrit dans la continuité de sa première titularisation, conclue par une victoire sur le même score face au Red Star, le 17 octobre. À 20 ans, Mamour Ndiaye profite ainsi du temps de jeu qui lui est accordé pour engranger de l'expérience et défendre ses chances dans la hiérarchie stéphanoise.

Sadio Mané décisif avec Al-Nassr

En Arabie saoudite, Sadio Mané était également en action avec Al-Nassr vendredi. L'attaquant sénégalais a disputé 86 minutes lors de la rencontre de son équipe contre Al-Faysaly. Sa participation confirme qu'il reste impliqué dans la campagne de son club, même si les informations consultées ne permettent pas de lui attribuer une action décisive sur cette rencontre. Entre le doublé de Jackson, les passes décisives de Mbaye et Ndiaye, l'arrêt décisif de Diouf et les buts de Fall, les Sénégalais ont animé plusieurs championnats européens au cours du week-end. Des performances individuelles variées, avec des contributions aussi bien offensives que défensives.

Tidiam Gomis de nouveau buteur en championnat

Tidiam Gomis poursuit sur sa lancée avec le RB Leipzig. Après avoir marqué contre le Real Madrid en Ligue des champions, mercredi, l'attaquant de 20 ans a récidivé samedi en Bundesliga face à Elversberg. Il a ouvert le score à la 48e minute lors de la victoire des siens (4-0), confirmant sa bonne dynamique offensive. Né en France et international dans les catégories de jeunes françaises, Tidiam Gomis possède également des attaches sénégalaises qui en font un profil à suivre pour les Lions. Son parcours en sélection de jeunes ne ferme pas, à lui seul, la porte à un éventuel changement de nationalité sportive. Lors de la Coupe du monde U17 de 2023 qu'il a disputée avec la France, le jeune attaquant aurait manifesté son souhait de représenter un jour le Sénégal.