Madagascar: Jirama - De longues coupures pénalisantes pour les petites activités économiques

Délestage ou coupures. Le résultat est le même, car de nombreux foyers de la capitale revivent, ces derniers temps, les désagréments des longues heures de privation de courant électrique. Pire, les petites activités économiques sont fortement pénalisées par ces longues coupures, de jour comme de nuit.

Situation préoccupante

Sur son site officiel, la Jirama explique ces coupures par des pannes liées aux disjoncteurs (vata fanapahana) au niveau des sous-stations Tanà Sud et Tanà Ouest. Quelles que soient les explications de la compagnie nationale d'électricité, la situation reste préoccupante pour les usagers. Une journée fichue, notamment pour ceux dont l'activité dépend de l'électricité pour faire fonctionner, par exemple, les réfrigérateurs, à l'instar de ces petits fabricants de jus naturels qui n'arrivent plus à garder leur production au froid.

Ces coupures, qui ont duré de très longues heures, remettent une nouvelle fois en lumière les difficultés rencontrées par la compagnie nationale pour assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité. Alors que les engagements en faveur d'une résolution durable du délestage suscitent toujours des attentes, les perturbations persistent dans plusieurs quartiers de la capitale.

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Répercussions directes

Et le plus grave, c'est que ces coupures, version refondation, ont des répercussions directes sur les activités économiques. Les grandes entreprises ne sont pas les seules concernées. Les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises ainsi que les petits exploitants figurent parmi les catégories les plus exposées aux interruptions de l'alimentation électrique.

On peut citer, entre autres, les salons de coiffure, qui dépendent de l'électricité pour faire fonctionner une partie de leurs équipements. Pour ces petits opérateurs, une coupure prolongée peut se traduire par des heures de travail perdues, une baisse des recettes, voire des pertes de produits périssables. Ces coupures répétées posent ainsi la question de la fiabilité des infrastructures électriques et de la capacité de la Jirama à garantir un service régulier à ses abonnés.

Des abonnés insatisfaits, sur qui plane actuellement le spectre d'une hausse des tarifs.