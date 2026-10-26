Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Nicolas Jackson en vedette, Pape Gueye expulsé

Dakar — Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end dans les championnats européens. Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Mouhamed Ndiaye, Saliou Faye, Ibrahima Cissé et Massiré Sylla ont trouvé le chemin des filets, tandis qu'Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye se sont distingués par des passes décisives. De son côté, Pape Gueye a été expulsé.

En Angleterre, l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a inscrit un doublé lors de la victoire d'Aston Villa (9e) face à Manchester City (2-1), samedi, à l'occasion de la huitième journée de Premier League.

Jackson a ouvert le score dès la 6e minute, sur une passe décisive de son coéquipier écossais John McGinn.

Manchester City a égalisé en début de seconde période grâce à l'attaquant norvégien Erling Haaland, servi par le Sénégalais Iliman Ndiaye à la 52e minute.

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Huit minutes plus tard, Nicolas Jackson a redonné l'avantage à Aston Villa. L'ancien joueur du Bayern Munich a été servi par son compatriote Ibrahim Mbaye, entré en jeu une minute plus tôt.

C'est la deuxième fois que le jeune attaquant des Lions délivre une passe décisive à son coéquipier, portant son total à quatre passes décisives toutes compétitions confondues.

Il avait déjà réalisé la même performance lors de la large victoire d'Aston Villa face à Fenerbahçe (6-0), le 14 octobre dernier, à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Il s'agit du deuxième doublé de Jackson depuis son arrivée, portant son total à quatre buts en Premier League et à sept réalisations toutes compétitions confondues.

Cette performance des Sénégalais a permis à Aston Villa de faire chuter Manchester City pour la première fois de la saison en championnat.

En France, Boulaye Dia a participé au large succès de Rennes, présenté comme le leader de la Ligue 1. L'attaquant sénégalais a ouvert le score à la 34e minute, inscrivant ainsi son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues. Son équipe s'est finalement imposée sur le score de 3-0 face à Strasbourg (16e), lors de cette huitième journée.

Dans le même championnat, Mouhamed Ndiaye a également trouvé le chemin des filets avec Le Havre, lanterne rouge. Le but du jeune défenseur sénégalais n'a toutefois pas suffi à éviter la défaite de son équipe, battue 4-3 par Marseille.

En Espagne, Pape Gueye, joueur de Villarreal (10e), a reçu un carton rouge à la 79e minute face à Valence. Malgré cette expulsion, le Sous-marin jaune s'est imposé sur le score de 2-1, grâce à un but du Géorgien Georges Mikautadze dans le temps additionnel de la seconde période.

En Belgique, Massire Sylla a marqué avec l'Union Saint-Gilloise (3e) face au Cercle Bruges, lors de la neuvième journée de Pro League. Le jeune défenseur a égalisé à 2-2 pour son équipe, quelques minutes après avoir inscrit un but contre son camp. L'Union Saint-Gilloise s'est finalement imposée sur le score de 5-2.

Son compatriote Ibrahima Cissé qui évolue dans le même championnat est aussi buteur. Il a participé au large succès de son club (4-0) face à Anderlecht, d'Ilay Camara, blessé.

Son compatriote Ibrahima Cissé, qui évolue dans le même championnat, a également trouvé le chemin des filets. Il a contribué au large succès de son club (4-0) face à Anderlecht, d'Ilay Camara, blessé.