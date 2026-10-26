Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA-A U20 - Eliminés en demi-finale par la Guinée, les Lionceaux ne participeront pas à la CAN

Dakar — L'équipe nationale masculine de football du Sénégal des moins de 20 ans a été éliminée en demi-finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A), après sa défaite (2-3) face à la Guinée.

Moussa Gueye a inscrit les deux buts sénégalais aux 45e+3 et 70e mn, tandis que Mohamed Camara et Ibrahima Ndiaye ont contribué au succès guinéen.

Les Lionceaux disputeront le match pour la troisième place vendredi contre la Sierra Leone.

Cette élimination prive le Sénégal d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans.