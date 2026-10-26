Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA-A U20 - Eliminés en demi-finale par la Guinée, les Lionceaux ne participeront pas à la CAN

25 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de football du Sénégal des moins de 20 ans a été éliminée en demi-finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A), après sa défaite (2-3) face à la Guinée.

Moussa Gueye a inscrit les deux buts sénégalais aux 45e+3 et 70e mn, tandis que Mohamed Camara et Ibrahima Ndiaye ont contribué au succès guinéen.

Les Lionceaux disputeront le match pour la troisième place vendredi contre la Sierra Leone.

Cette élimination prive le Sénégal d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.