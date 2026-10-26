Cote d'Ivoire: Palmier à huile - Bruno Nabagné Koné veut faire de la rentabilité des planteurs une priorité

A San Pedro, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières a appelé, le samedi 24 octobre 2026, à renforcer l'accompagnement des producteurs, à améliorer leurs revenus et à moderniser la filière. Il a également insisté sur la transparence dans la pesée des régimes et le respect des délais de paiement.

La performance de la filière palmier à huile ne se mesure pas seulement aux volumes produits. Elle doit aussi se traduire par une amélioration concrète des revenus et des conditions de vie des planteurs. C'est le message porté par Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, à l'occasion de la 10e Journée du planteur de Palmci, organisée du 22 au 24 octobre 2026 à San Pedro.

Placée sous le thème « Et si on parlait de lui ? Le planteur privé, source d'une filière palmier à huile durable en Côte d'Ivoire », cette édition a permis au ministre de rappeler la place centrale des producteurs dans le développement de la filière. Environ 30 000 planteurs partenaires contribuent à son fonctionnement, depuis l'entretien des plantations jusqu'à l'approvisionnement des unités industrielles.

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« Produire davantage doit nous permettre de mieux vivre », a souligné Bruno Nabagné Koné. Pour lui, l'amélioration des rendements doit aller de pair avec une meilleure rentabilité des exploitations et une prise en compte des difficultés rencontrées par les producteurs au quotidien.

Des revenus à améliorer, des engagements à respecter

Le ministre a insisté sur la nécessité de consolider les relations entre les planteurs et les industriels. Si les usines ont besoin de régimes de qualité livrés régulièrement, les producteurs doivent, en retour, bénéficier de débouchés fiables et de conditions de commercialisation transparentes.

La pesée juste des régimes, la clarté de l'information sur les prix et le respect des délais de paiement figurent parmi les exigences rappelées par le ministre. Ces principes, a-t-il souligné, sont indispensables pour instaurer une confiance durable entre les différents acteurs de la filière.

La rentabilité dépend également des charges de production et des conditions d'acheminement des récoltes. Un rendement élevé ne garantit pas nécessairement un revenu satisfaisant lorsque les coûts d'exploitation sont trop lourds ou que les difficultés de transport entravent la livraison des régimes.

Bruno Nabagné Koné a ainsi plaidé pour un accompagnement qui couvre toutes les étapes de l'activité, de l'accès aux plants à la commercialisation de la production. Il a salué, dans ce cadre, les dispositifs mis en place par Palmci, notamment la formation dans les champs-écoles et le préfinancement des intrants, dont le remboursement est progressif et lié aux livraisons.

Matériel végétal, financement et formation au programme

Pour renforcer la productivité des plantations, le gouvernement entend agir sur plusieurs leviers, à commencer par la qualité du matériel végétal. Le ministre a rappelé le lancement, le 31 juillet dernier à Grand-Béréby, du programme intérimaire de développement des filières palmier à huile et coco.

Dans ce cadre, le Conseil d'évaluation de la filière palmier à huile a acquis auprès du Centre national de recherche agronomique (Cnra) deux millions de graines germées. Cette initiative doit contribuer à préparer la mise en valeur de 10 000 hectares. Le ministre a également souligné l'importance du conseil agricole de proximité pour permettre aux producteurs de tirer pleinement parti de ce matériel végétal.

La formation de la nouvelle génération constitue un autre axe de cette politique. Lancé en 2024 avec l'appui de la Banque mondiale, le programme Palmier Ivoir' a ouvert des possibilités de formation à plus de 1 500 jeunes, selon le ministre. L'objectif est de leur donner les compétences nécessaires pour gérer une exploitation et construire leur avenir dans le secteur agricole.

Le financement des exploitations figure également parmi les priorités. Pour renouveler leurs palmeraies et investir dans leur activité, les producteurs ont besoin de crédits adaptés au cycle agricole et à leurs capacités de remboursement. Le ministre a aussi évoqué la nécessité de développer des solutions d'assurance pour mieux protéger les exploitations contre les aléas naturels.

À ces mesures s'ajoutent la sécurisation foncière rurale, la mécanisation et l'amélioration de l'accès aux intrants de qualité. Autant de leviers destinés à réduire la pénibilité du travail, à maîtriser les coûts et à améliorer les performances des exploitations.

La durabilité, une condition d'accès aux marchés

L'amélioration de la production doit également s'accompagner d'une meilleure protection des ressources naturelles. Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver les sols, l'eau et les forêts, tout en adaptant les pratiques agricoles aux changements climatiques.

La traçabilité constitue, à cet égard, un enjeu important pour les petits producteurs. Le respect des exigences environnementales et commerciales conditionne désormais l'accès à certains marchés. L'accompagnement technique doit donc permettre aux planteurs de se conformer à ces règles sans compromettre la viabilité économique de leurs exploitations.

Bruno Nabagné Koné a également mis en avant la transformation locale comme un moyen de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois. Dans la filière palmier à huile, il a indiqué que plus de 80 % de la production était déjà transformée en produits finis.

Il a toutefois appelé à aller plus loin dans la valorisation des coproduits, des sous-produits et des déchets issus de cette activité. Une meilleure exploitation de ces ressources pourrait contribuer à réduire les pertes et à dégager des revenus supplémentaires.

Le planteur au centre de la politique agricole

Au-delà des performances économiques, le ministre a rappelé que la finalité de la politique agricole devait rester l'amélioration des conditions de vie des producteurs et de leurs familles. Vivre dignement de son activité, scolariser ses enfants, accéder aux soins et disposer des moyens nécessaires pour entretenir sa plantation : tels sont, selon lui, les objectifs auxquels doit répondre une filière durable.

Il a notamment souligné l'importance de la Couverture maladie universelle pour les planteurs, estimant que la réduction des dépenses de santé supportées directement par les familles pouvait libérer des ressources pour d'autres besoins.

Le ministre a, par ailleurs, appelé les coopératives à proposer des services utiles à leurs membres et à assurer une gestion transparente. Il a également demandé aux services de son département et aux organisations professionnelles de mieux coordonner leurs interventions afin d'apporter des réponses adaptées aux préoccupations du terrain.