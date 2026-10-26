Maroc: Tanger accueillera le Forum MEDays 2026 sur fond de recomposition mondiale

La 18e édition du Forum international MEDays se tiendra du 25 au 28 novembre 2026 à Tanger, au Maroc, sous le thème « Monde fragmenté : le temps des choix ». Plus de 8 000 participants venus de plus de 130 pays sont attendus pour débattre des mutations géopolitiques, des enjeux de souveraineté et de la place de l’Afrique dans un ordre international en pleine transformation.

La ville marocaine de Tanger s'apprête à accueillir l'un des grands rendez-vous internationaux consacrés aux enjeux géopolitiques et économiques. Organisée par la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus, sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, cette 18e édition réunira, au Palais des Arts et de la Culture, des décideurs politiques, des dirigeants économiques et des experts internationaux autour des grandes transformations du monde contemporain.

Dans un environnement marqué par la multiplication des crises, la recomposition des alliances et l'intensification des rivalités économiques et technologiques, le forum entend placer la question des choix stratégiques au centre des discussions. Pour les États, l'enjeu consiste désormais à concilier souveraineté, sécurité, compétitivité économique et coopération internationale.

L'Afrique et le Sud global face aux nouveaux équilibres mondiaux

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La place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale constituera l'un des axes majeurs des échanges. Alors que les rapports de force internationaux évoluent, les pays africains cherchent à renforcer leur autonomie stratégique, à diversifier leurs partenariats et à peser davantage dans les décisions qui influencent leur développement.

Les débats porteront notamment sur l'industrialisation, la sécurité énergétique, la maîtrise des chaînes de valeur, l'intelligence artificielle et l'accès aux ressources stratégiques. Autant de domaines devenus déterminants dans la compétition économique mondiale.

Au-delà des constats, les discussions devraient également explorer les moyens permettant aux économies africaines et aux autres pays du Sud global de transformer leurs atouts en leviers de croissance, de souveraineté et d'influence internationale.

Créé en 2008, le Forum MEDays s'est progressivement positionné comme une plateforme de dialogue entre les pays du Sud et leurs partenaires internationaux. Surnommé le « Forum du Sud », il ambitionne de contribuer à l'émergence de nouvelles approches de coopération, fondées sur des intérêts partagés et des partenariats plus équilibrés.

Plus de 8 000 participants et 300 intervenants annoncés

Selon les organisateurs, cette édition devrait rassembler plus de 8 000 participants et 300 intervenants internationaux, avec des délégations représentant plus de 130 pays. Au total, 65 sessions et tables rondes sont programmées durant les quatre jours de rencontres.

Chefs d'État et de gouvernement, ministres, lauréats du prix Nobel, responsables d'organisations internationales, chefs d'entreprise et experts sont annoncés pour confronter leurs analyses sur les principaux défis contemporains.

La première journée sera notamment marquée par le MEDays Investment Summit (MIS), consacré aux enjeux économiques et financiers. Ce rendez-vous mettra l'accent sur les investissements structurants, les partenariats public-privé et les mécanismes de financement susceptibles d'accompagner la transformation des économies africaines et émergentes.

Dans un contexte où les besoins de financement du développement demeurent considérables, cette dimension économique devrait permettre de rapprocher les réflexions géopolitiques des opportunités concrètes d'investissement.

À travers cette nouvelle édition, le Forum MEDays entend ainsi dépasser le seul cadre des échanges diplomatiques pour favoriser le dialogue entre décideurs publics, investisseurs et acteurs du développement. Pour l'Afrique, l'enjeu sera notamment de faire valoir ses priorités et de renforcer sa capacité à influencer les choix qui dessineront les futurs équilibres internationaux.