Angola: Le pays expose sa culture et ses produits nationaux au Festival Séoul Africa 2026

Luanda — L'Angola a participé, ce samedi, au festival « Seoul Africa 2026 », organisé chaque année en Corée du Sud afin de promouvoir la culture, les traditions et les produits de fabrication locale des pays africains.

Selon une note de presse de l'Ambassade d'Angola en Corée du Sud, envoyée à l'ANGOP, l'Angola a été représenté par un stand dédié à la diffusion de la culture et des produits nationaux, avec l'accent sur le café angolais, ainsi que d'autres produits nationaux.

Le stand angolais a reçu la visite des citoyens coréens et des touristes, qui ont eu l'occasion découvrir les produits exposés et différents aspects de la culture angolaise.

La délégation angolaise était conduite par l'ambassadeur d'Angola en Corée du Sud, Sianga Abílio, qui a participé à un festival ayant réuni des ambassadeurs de pays africains accrédités auprès de ce pays, des représentants du gouvernement sud-coréen et des membres de la communauté africaine résidant à Séoul.

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La participation d'Angola au Festival Séoul Africa 2026 a été l'occasion de faire connaître largement les produits nationaux, de promouvoir l'identité culturelle angolaise et de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la Corée du Sud et d'autres pays africains.

Le Festival Séoul Africa a lieu chaque année dans la capitale sud-coréenne et rassemble des pays africains, une initiative de promotion et de diffusion des cultures, des traditions et des produits locaux.