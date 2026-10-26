Sénégal: Les organisateurs veulent promouvoir la filière lait

A quelques jours du démarrage de la foire régionale de Sédhiou prévue du 06 au 14 novembre 2026 , les organisateurs ont affiché leur objectif. Ces derniers qui visent à accueillir 300 exposants ont mis l'accent sur la promotion de la filière lait.

SEDHIOU- Le ton est donné. « Cette année nous visons un objectif de 300 exposants au moins », a lancé Ousseynou Diagne, secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie de Sédhiou, lors du lancement de la 3e édition de la foire commerciale, agricole et de service. L'événement va débuter du 6 au 14 novembre 2026 à Sédhiou.

Faisant le point sur la préparation de ce rassemblement annuel, Aïda Mandiang, femme transformatrice, membre de la chambre de commerce de Sédhiou, estime que ce pari sera réussi jusqu'à obtenir même 400 voire 500 exposants. Pour elle, la région de Sédhiou regorge de nombreuses compétences qui mérite à l'occasion de ce rendez-vous révéler leur savoir-faire. « Avec toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont là, dans la production et la valorisation des produits locaux, nous croyons fermement que nous allons atteindre ce but », a-t-elle persisté, lançant un appel à la mobilisation.

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Cette année, les organisateurs entendent mettre l'accent sur le lait local et ses produits dérivés. Ce choix, à en croire Ousseynou Diagne, a pour objectif de montrer au monde que la région regorge de produits laitiers assez satisfaisants pour alimenter le marché national. « Mais aussi de plaider pour l'assistance des éleveurs notamment ceux qui interviennent dans la volaille, le bovin entre autres », a-t-il soutenu. Région humide en raison de son important pluviomètre par an, Sédhiou a des atouts favorables au développement du fourrage essentiel pour l'alimentation du bétail. « Si nous sommes donc assistés dans le domaine de l'élevage, la région pourra avancer dans ce secteur », a insisté le secrétaire général de la chambre de commerce de Sédhiou.

L'édition de cette année milite en faveur du raffermissement du bon voisinage. C'est dans ce sens que la Guinée Bissau prendra part à l'événement comme hôte d'honneur. « Nous avons la même culture, les mêmes langues, nous sommes le même peuple et cela va favoriser l'intégration régionale », a ajouté M. Diagne qui signale que des panels seront organisés tout au long de cet évènement.