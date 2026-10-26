Sénégal: Linguère - 194,2 millions de FCFA mobilisés pour les porteurs de projets

Lors de sa tournée du vendredi 23 octobre 2026 à Linguère, le délégué général de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, a annoncé l'octroi d'un crédit global de 194 200 000 FCFA.

Ce crédit est destiné aux femmes et aux jeunes porteurs de projets.

Ce financement, structuré sous forme de prêts remboursables, vise à renforcer l'autonomisation économique et à stimuler la création d'activités génératrices de revenus dans le Djolof.

**LINGUÈRE** - Le délégué général de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, était ce vendredi 23 octobre 2026 à Linguère pour une tournée de sensibilisation, d'enrôlement et de remise de crédits. Il était accompagné d'une forte délégation comprenant notamment Bouna Seck, directeur général du Cadre de vie, et Djiby Sarra Ndiaye, directeur général de l'ANAMO, tous deux natifs de la commune de Linguère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie s'est déroulée sous la supervision administrative de Mme le préfet Téning Faye, représentée par son adjoint, Aly Baïdy Hanne.

Le délégué général de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane, a également annoncé l'installation d'une unité de transformation laitière à Linguère et la mise en place d'activités dynamiques de formation afin d'accompagner les bénéficiaires en matière d'expertise. Pour lui, Linguère est une zone stratégique, au coeur du pastoralisme, ce qui justifie l'importance des crédits octroyés.

Le délégué général estime que 86 groupements de promotion féminine (GPF) sont les bénéficiaires potentiels de ces fonds. Il les encourage à suivre les recommandations formulées par la responsable faîtière de l'antenne de Linguère, Mme Collé Fall.

Cependant, la responsable faîtière, Mme Collé Fall, appelle à la rigueur dans le remboursement des crédits. Elle a lancé un appel pressant aux femmes et aux jeunes bénéficiaires. Elle les a exhortés à payer leurs échéances avant terme, afin de garantir la crédibilité du département de Linguère et de consolider la confiance des institutions dans la gestion des crédits publics.

Au moment de la remise symbolique des crédits de la DER/FJ, l'adjoint au préfet de Linguère, Aly Baïdy Hanne, a exhorté les femmes et les jeunes bénéficiaires à respecter scrupuleusement les échéances de remboursement. Il a insisté sur la nécessité pour le département de se distinguer par un taux de recouvrement exemplaire, afin que Linguère soit cité parmi les meilleurs payeurs de crédits au niveau national.