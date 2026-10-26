Maroc: Eredivisie - Abdellah Ouazane buteur face au Sparta Rotterdam

L'international marocain Abdellah Ouazane a contribué grandement à la victoire de l'Ajax Amsterdam sur le terrain de Sparta Rotterdam (1-2), dimanche au titre de la 10 journée de l'Eredivisie, en inscrivant un superbe but.

Le Lion de l'Atlas a ouvert la marque à la 22ème minute de jeu après avoir combiné avec Julian Brandt, qui l'a lancé vers le but d'une talonnade. L'ailier gauche de 17 ans s'est légèrement recentré et a enroulé le ballon avec puissance et précision dans la lucarne.

L'Ajax a dominé la rencontre, mais n'a guère concrétisé sa domination. Le Sparta, de plus en plus enclin à se montrer dangereux, a vu ses velléités offensives récompensées juste avant la mi-temps par le biais de Jens Toornsra, qui disputait son 500e match d'Eredivisie (43e, 1-1).

Les locaux n'ont cependant pas savouré longtemps cette égalisation. Les Ajacides ont su profiter d'une contre-attaque pour marquer avant la pause grâce à Tolu Arokodare qui, d'une frappe précise, loge le ballon dans le petit filet opposé (45+2, 1-2).

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L'Ajax occupe actuellement la deuxième place de l'Eredivisie avec 21 points après dix journées. Il compte trois points de moins que le leader, le Feyenoord, qui a fait match nul 1-1 plus tôt dimanche sur la pelouse du PSV Eindhoven, tenant du titre.

Abdellah Ouazane s'était déjà illustré jeudi dernier en marquant contre l'Atalanta Bergame, lors de la 2ème journée de la Ligue Conférence.