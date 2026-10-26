Afrique: Coupe de la CAF - L'AS FAR se qualifie pour la phase de groupes après sa victoire face aux Ivoiriens de Korhogo

25 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

L'AS FAR s'est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire face aux Ivoiriens de Korhogo sur le score de 2 buts à 1, en match retour du 2e tour préliminaire, disputé dimanche soir au stade Prince Moualy Abdellah à Rabat.

Youssef El Fahli a ouvert le score pour les Militaires en transformant un penalty (6e), avant que Diby Bérenger n'égalise pour les visiteurs (54e). Anas Bach a donné l'avantage à l'AS FAR à la 84e minute de jeu.

L'AS FAR avait décroché un nul vierge (0-0) contre Korhogo au terme du match aller, disputé samedi dernier sur la pelouse du stade Amadou Gon Coulibaly.

L'autre représentant du Maroc dans cette compétition, le Raja Casablanca, s'est également qualifié pour la phase de groupes en battant les nigérians d'El Kanemi Warriors sur le score de 2 buts à 0, vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

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