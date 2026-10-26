Madagascar: Lutte contre la corruption - Engagement commun au sein du ministère de l'Économie et des Finances

Réunis samedi dernier au Plan Anosy, les agents du ministère de l'Économie et des Finances ont accepté de renforcer leurs efforts contre la corruption. Le ministre, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, a appelé à préserver l'honneur des métiers et rappelé les sanctions prévues.

Une mobilisation commune pour remettre l'intégrité au coeur du service public. Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, a réuni les responsables et les agents de son département, samedi dernier, à la salle de conférence du Plan Anosy. Face à une corruption qui tend à se généraliser à Madagascar, il a souligné l'importance de revenir sur le droit chemin et d'assumer les responsabilités attachées à chaque fonction.

Les employés ont, de leur côté, manifesté leur volonté de coopérer et accepté de renforcer leurs efforts contre les mauvaises pratiques. Organisée dans le prolongement des directives du Président de la Refondation, cette rencontre a permis de rappeler les obligations de chacun et de susciter un engagement collectif. Le ministre a insisté sur un principe : occuper un poste implique des devoirs et ne saurait se résumer aux avantages qui y sont liés. L'intérêt du pays doit guider les décisions et les comportements.

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Pour la dignité. Préserver le travail et l'honneur du métier constitue l'un des messages centraux de cette rencontre. Pour le ministre, protéger sa profession suppose de refuser les pratiques qui la salissent et portent atteinte à la réputation de ceux qui l'exercent avec intégrité. Cette exigence doit se traduire par une amélioration de la qualité du service rendu, le respect des responsabilités confiées et une vigilance face aux irrégularités.

La démarche engagée relève de la sensibilisation, avec un appel au changement de comportement. Elle comporte néanmoins un avertissement : des sanctions suivront pour les auteurs de corruption et ceux qui refuseraient de respecter les instructions. Chaque direction générale est appelée à organiser des échanges et à soumettre des propositions pour combattre ces pratiques. Un partage hebdomadaire des informations sur la corruption et des mesures prises est prévu entre les départements.

Les engagements exprimés pendant la rencontre devront ainsi trouver leur traduction dans le travail quotidien.

Oser dénoncer. Informer les supérieurs et dénoncer les mauvaises pratiques figurent parmi les efforts attendus pour identifier et démanteler les réseaux. Le ministre a relevé que certaines informations lui parvenaient tardivement et que des situations évoquées ne lui avaient pas été rapportées. Tout fait susceptible d'affecter le ministère ou le fonctionnement des services doit être signalé sans délai aux responsables hiérarchiques concernés.

Ce signalement doit être suivi d'un rapport écrit officiel dans un délai maximal de 24 heures. Les lourdeurs administratives ne doivent pas freiner cette transmission. Les dispositifs de lutte contre la corruption et les mécanismes de réception des plaintes existants sont également appelés à être mobilisés. Le ministre a rappelé que la connaissance des faits lui permettait de défendre les agents dans l'exercice de leurs missions, tout en sanctionnant les manquements.

Pour Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, la protection des métiers et la lutte contre les réseaux passent par la coopération des agents.