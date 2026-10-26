Madagascar: Star Tour Tamatave avec Dalvis, Stephanie, Tsota... Près de 22 000 festivaliers conquis

Après une année d'absence, le Star Tour a fait son grand retour à Tamatave les 24 et 25 octobre sur l'esplanade Tamatavy 501. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rendez-vous était attendu. Près de 22 000 personnes ont répondu présentes tout au long du week-end, selon Iavoko Ramanitrarivo, responsable de la communication interne et de la presse de STAR Madagascar.

Sous les couleurs de l'Oktoberfest, l'événement a transformé le front de mer en un immense espace de fête. Très tôt, familles, groupes d'amis et curieux ont afflué vers le site pour profiter des animations, des espaces de détente et des nombreux stands installés pour l'occasion. L'ambiance était au rendez-vous, entre moments de partage, éclats de rire et bonne musique.

Sur scène, Barhone, TEG, Legar, DJ Natoo, DJ Three-T et DJ Landry ont maintenu l'énergie tout au long des deux journées, enchaînant animations et sets musicaux dans une atmosphère particulièrement festive.

De leur côté, les artistes n'ont pas déçu. Dalvis, Stephanie, Tsota, Agrad et Anatal ont fait vibrer le public avec des prestations chaleureuses et des titres repris en choeur par les festivaliers.

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Mais le Star Tour ne s'est pas limité au divertissement. À travers l'initiative Kopakelatra, plus de 10 000 bouteilles en plastique usagées ont été collectées dans plusieurs quartiers de la ville afin de sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement. Des dons de riz et d'eau minérale ont également été remis à trois orphelinats de Tamatave, donnant à l'événement une dimension solidaire appréciée de tous.

Au final, cette édition 2026 aura été bien plus qu'une simple fête. Elle aura permis de réunir le public autour de la musique, du partage et de quelques gestes concrets en faveur de la communauté. Une formule qui continue de séduire et qui explique, année après année, le succès du Star Tour.