Madagascar: Ankorondrano - La Police nationale mise sur la proximité pour renforcer la sécurité

La Police nationale renforce ses actions de proximité pour impliquer davantage les citoyens dans la préservation de la sécurité et le respect de la loi. Le 23 octobre 2026, les policiers du poste de police avancé d'Ankorondrano ont sensibilisé les habitants du fokontany d'Andranomahery et des environs à l'importance de la vigilance et de la collaboration avec les forces de l'ordre. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la sécurité publique dans la région d'Analamanga.

Au cours de cette campagne, les habitants ont été encouragés à signaler sans hésitation tout comportement suspect ou toute infraction constatée dans leur quartier. L'objectif est de permettre aux policiers d'intervenir rapidement, de prévenir les incidents et de mieux protéger la population. À travers cette démarche, la Police nationale entend consolider les liens avec les citoyens et faire de leur participation un levier de prévention de la délinquance.

Le lendemain, le 24 octobre, le directeur régional de la Sécurité publique d'Analamanga, le commissaire divisionnaire de police Alain Adonis Rafalimanana, a réuni les responsables des commissariats centraux, des commissariats et des postes de police de la région au commissariat central de Tsaralalàna. La réunion a permis de présenter de nouvelles orientations axées sur le renforcement de la sécurité publique, le respect de la réglementation et la lutte contre la corruption.

La sécurité routière figure parmi les priorités annoncées. Les responsables policiers ont notamment insisté sur le renforcement des contrôles des motocyclistes, en ciblant ceux qui circulent sans casque, enfreignent le Code de la route ou conduisent sous l'emprise de l'alcool. La lutte contre la corruption constitue un autre axe important. Le dispositif prévoit de multiplier les points de réception des plaintes au sein des services de police, afin de permettre aux citoyens de faire directement part de leurs difficultés aux responsables concernés et de leur transmettre leurs suggestions.

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Ces différentes mesures traduisent la volonté de la Police nationale de conjuguer présence sur le terrain, prévention, contrôle et amélioration des relations avec les usagers. La population est ainsi invitée à contribuer à cet effort collectif en signalant les situations préoccupantes et en respectant les règles en vigueur.

renforcer la sécurité.

Pour faciliter les signalements et renforcer la proximité avec les citoyens, plusieurs numéros de téléphone des postes de police ont été communiqués.