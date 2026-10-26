Madagascar: Météo - Un front froid dans l'Est, baisse des températures en milieu de semaine

La présence d'un front froid situé dans l'Est de Madagascar entraînera une baisse des températures vers le milieu de cette semaine, selon les prévisions de Météo Madagascar. À partir du jeudi 29 octobre, un ou deux degrés de moins sur le thermomètre sont à prévoir sur l'ensemble de la Grande île, avant une nouvelle hausse des températures vers le week-end.

On n'enregistrera ainsi pas de températures minimales inférieures à 15 °C durant la première moitié de la semaine sur les Hautes Terres, et les températures maximales se situeront entre 31 °C et 33 °C. Quelques épisodes d'averses orageuses sont également à prévoir en milieu de semaine sur les Hautes Terres ainsi que dans la partie sud du pays.

Pendant ce temps, la tempête tropicale Aguada continue d'évoluer au nord-ouest de la pointe nord de Madagascar, en se dirigeant vers les côtes africaines, sans impact sur le temps dans la Grande île.