Madagascar: Vaccination contre la polio et la rougeole - Des résultats encourageants, une nouvelle campagne prévue en novembre

La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole, couplée à la supplémentation en vitamine A, organisée du 5 au 9 octobre dernier, a permis d'atteindre des résultats globalement satisfaisants. Toutefois, des efforts restent à fournir pour toucher les enfants qui n'ont pas encore bénéficié des interventions, d'où l'organisation d'une nouvelle campagne en novembre prochain.

Le ministère de la Santé publique a dressé un bilan positif de cette opération menée sur l'ensemble du territoire national. Concernant la lutte contre la poliomyélite, la couverture vaccinale a atteint 96,8 %, avec 5 689 261 enfants vaccinés sur un objectif de 5 878 615 enfants âgés de moins de cinq ans. Un résultat qui rapproche le pays de l'objectif de protection totale des enfants contre cette maladie invalidante.

Pour la vaccination contre la rougeole, 4 368 935 enfants ont été vaccinés sur une cible de 5 238 496 enfants, soit un taux de couverture de 83,4 %. Bien que ce chiffre soit significatif, plusieurs centaines de milliers d'enfants restent encore à atteindre, notamment dans certaines zones difficiles d'accès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La supplémentation en vitamine A affiche, pour sa part, des performances plus modestes. Sur les 5 362 608 enfants ciblés, seuls 2 575 809 ont reçu cette dose essentielle pour renforcer leur système immunitaire et prévenir les carences nutritionnelles. Le taux de couverture s'établit ainsi à 48 % au niveau national. Selon les responsables sanitaires, les contraintes logistiques, les difficultés d'accès à certaines localités ainsi que les perturbations rencontrées durant la campagne expliquent en partie ces résultats.

Campagne. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique entend poursuivre les efforts. Plusieurs districts ont déjà atteint ou approchent les objectifs fixés, notamment pour la vaccination contre la poliomyélite. Les équipes sanitaires continuent par ailleurs à rechercher les enfants non encore vaccinés contre la rougeole.

Une nouvelle campagne nationale est ainsi prévue au mois de novembre, avec pour objectif de rattraper les enfants manqués lors de la précédente opération et d'améliorer la couverture en vitamine A. Cette initiative devra également permettre de consolider les acquis obtenus dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination.

Le ministère réitère ainsi son appel aux parents et aux responsables communautaires afin qu'ils fassent vacciner leurs enfants et participent activement à la réussite des prochaines campagnes de santé publique.