Madagascar: Permis de construire - Une journée portes ouvertes pour mieux informer les citoyens à Analakely

Dans le cadre de la célébration du « Volan'ny Tanandehibe 2026 », la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers ainsi qu'avec la Direction générale de l'Aménagement du territoire (DGAT), organise une journée portes ouvertes dédiée à l'information du public.

L'événement mettra particulièrement l'accent sur le permis de construire, un document indispensable pour tout projet de construction. Les visiteurs pourront obtenir des explications détaillées sur les procédures à suivre, les démarches administratives requises ainsi que les conditions d'obtention de cette autorisation.

Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation des citoyens et à promouvoir le respect des réglementations en matière d'urbanisme.

Aménagement. Outre les informations relatives au permis de construire, les responsables présenteront également l'ensemble des missions et des activités du SRAT, permettant au public de mieux comprendre le rôle de ce service dans l'aménagement et le développement du territoire.

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La journée portes ouvertes se tiendra sur le Parvis Analakely, le 28 octobre 2026, à partir de 9 heures. Les organisateurs invitent les habitants, les porteurs de projets et les professionnels du secteur à venir nombreux pour échanger directement avec les techniciens et obtenir des réponses à leurs préoccupations.