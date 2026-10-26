Madagascar: Rugby - Saison 2026 - Le COSFA réalise un beau doublé

Le COSFA termine la saison en apothéose. Vainqueurs de l'USCAR sur le score de 42 à 21 lors de la finale de la Coupe de Madagascar, les militaires ajoutent un second trophée à leur palmarès cette année. Les rugbymen de la Commune, eux, repartent une nouvelle fois bredouilles, malgré leur volonté de prendre leur revanche après la récente finale du championnat.

Quelques semaines après son sacre en championnat de Madagascar, le COSFA a une nouvelle fois imposé sa loi sur le rugby national. Les militaires ont remporté la Coupe de Madagascar (Top 8) en disposant de l'USCAR sur le score de 42 à 21, hier, au stade Makis d'Andohatapenaka. Une victoire qui leur permet de réaliser un remarquable doublé championnat-coupe cette saison. Cette finale, qui opposait les deux meilleures formations du moment, a rapidement tourné à l'avantage du COSFA. Plus entreprenants dès les premières minutes, les militaires ont pris l'initiative du jeu et trouvé la faille très tôt grâce à un premier essai transformé.

Une pénalité est ensuite venue alourdir l'addition et récompenser leur entame de match maîtrisée. L'USCAR a toutefois su réagir après un début de rencontre compliqué. Les joueurs de la Commune urbaine d'Antananarivo ont progressivement retrouvé leurs repères et relancé le suspense grâce à plusieurs séquences offensives bien menées. Malgré ce retour, le COSFA a conservé les commandes et rejoint les vestiaires avec un avantage de six points (24-18).

Au retour des vestiaires, les militaires ont accéléré le rythme. Le tournant de la rencontre est intervenu à la 45e minute avec l'expulsion d'un joueur de l'USCAR. Profitant de leur supériorité numérique, les hommes du COSFA ont accentué leur domination, monopolisé le ballon et multiplié les offensives. Plus réalistes dans la zone de marque, ils ont progressivement creusé l'écart jusqu'à porter le score à 42-21.

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La rencontre n'a toutefois pas connu son terme réglementaire. Alors que le COSFA maîtrisait totalement les débats, des incidents ont provoqué l'arrêt prématuré de la finale à la 76e minute. Le score est resté inchangé, consacrant définitivement les militaires, auteurs d'un doublé national après leur titre de champion de Madagascar. Chez les dames, la hiérarchie a en revanche évolué. Le FTM Manjakaray a détrôné le SCB Besarety en s'imposant sur le score de 21 à 17. Une performance qui permet aux joueuses de Manjakaray de succéder aux championnes sortantes et de s'offrir la couronne nationale.