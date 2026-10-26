Cote d'Ivoire: Coaching professionnel - Treize nouveaux certifiés appelés à transformer les pratiques humaines

Après sept mois d'apprentissage, treize apprenants ont obtenu leur certification de coachs professionnels, le jeudi 22 octobre 2026, à Angré. Parrainée par Jeanne Sissoko Zézé, coach en transformation personnelle, la cérémonie a mis l'accent sur l'éthique, l'écoute et la responsabilité dans l'accompagnement humain.

Treize nouveaux coachs professionnels prêts à accompagner les transformations individuelles et collectives. C'est l'aboutissement de sept mois de formation pour les apprenants de Coaching Ways Côte d'Ivoire, dont la cérémonie de graduation s'est tenue le jeudi 22 octobre 2026, à Angré.

Au-delà de la remise des certificats, cette célébration a mis en lumière les exigences d'un métier qui repose autant sur les compétences que sur les qualités humaines. Écouter, aider à prendre conscience de ses ressources et accompagner le changement sans se substituer à la personne : telles sont les responsabilités qui attendent les nouveaux diplômés.

Pour Stephan Coridon, directeur général d'Ithos Consulting, cette certification ne constitue pas une fin en soi. Elle marque plutôt le début d'un parcours professionnel qui se construira au fil des expériences et de la pratique.

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« Votre certification en reconnaît les acquis. Votre pratique lui donnera, chaque jour, sa profondeur », a-t-il déclaré aux récipiendaires.

Stephan Coridon insiste sur l'éthique et l'humilité

Le responsable a invité les nouveaux coachs à faire preuve de rigueur, d'humilité et de discernement dans l'exercice de leur métier. Selon lui, la crédibilité d'un professionnel ne repose pas uniquement sur ses connaissances techniques. Elle se mesure également à sa capacité d'écoute, au respect de ses engagements et à la confiance qu'il inspire aux personnes accompagnées.

« Notre continent a besoin de femmes et d'hommes capables d'accompagner les transformations humaines », a-t-il souligné.

Ce message donne une dimension particulière à la mission des treize certifiés. En devenant ambassadeurs de Coaching Ways Côte d'Ivoire, ils sont appelés à promouvoir les valeurs de leur école dans leurs pratiques quotidiennes. Le directeur général d'Ithos Consulting les a ainsi encouragés à poursuivre leur apprentissage, à reconnaître leurs limites et à solliciter de l'aide lorsque la situation l'exige.

Car accompagner une personne dans son évolution implique une responsabilité : respecter son autonomie, comprendre ses besoins et l'aider à mobiliser ses propres ressources.

Sept mois d'apprentissage et de remise en question

La formation a également été une expérience de transformation personnelle pour les apprenants. Lors d'un panel animé par Anastasie Adangba, responsable du développement de l'école, trois nouveaux diplômés ont partagé les enseignements tirés de leur parcours.

Leurs témoignages ont notamment porté sur leur compréhension du leadership transformationnel, leur rapport aux autres et leur capacité à appréhender les changements dans leur environnement professionnel.

Marie Louise Kouadio, porte-parole de la promotion, a évoqué les efforts, les doutes et les prises de conscience qui ont marqué ces sept mois d'apprentissage.

« Derrière ce diplôme, il y a des heures d'apprentissage, des remises en question, des découvertes, des doutes, des prises de conscience, des exercices parfois inconfortables... mais surtout, il y a des femmes et des hommes qui ont accepté de faire un pas vers eux-mêmes pour mieux accompagner les autres », a-t-elle confié.

Pour la porte-parole, l'obtention du certificat doit désormais se traduire dans les comportements et les pratiques professionnelles. « Le diplôme que nous recevons aujourd'hui ne restera pas accroché à nos murs. Il se traduira dans notre manière de travailler », a-t-elle promis.

Cette déclaration résume l'un des enseignements majeurs de leur formation : la qualité de l'accompagnement commence par une meilleure connaissance de soi. Elle se prolonge ensuite dans les relations avec les collaborateurs, les clients et l'ensemble des personnes rencontrées dans la vie professionnelle.

Jeanne Sissoko Zézé : « Le coaching est une mission de vie »

Marraine de la cérémonie, Jeanne Sissoko Zézé a procédé à la remise des certificats aux treize récipiendaires. Elle a salué leur engagement et les a invités à préserver le sens profond de leur nouvelle profession.

« On ne devient pas coach par intérêt mercantile. Le coaching est une mission de vie », a-t-elle affirmé.

Par cette déclaration, elle a mis en garde contre une approche exclusivement commerciale du métier. À ses yeux, le coaching doit avant tout reposer sur la confiance, la qualité de la relation et la volonté d'aider une personne à progresser.

La marraine a également encouragé les nouveaux certifiés à croire en leurs compétences et à exercer leur activité avec conviction, sans renoncer aux principes qui fondent une pratique responsable. Pour elle, contribuer à la transformation d'une personne constitue une source de satisfaction dont les effets peuvent dépasser les résultats immédiatement perceptibles.

Vers une professionnalisation du coaching en Côte d'Ivoire

Au-delà de cette nouvelle promotion, Coaching Ways Côte d'Ivoire entend contribuer à la professionnalisation du coaching et au développement d'un leadership plus conscient et responsable, adapté aux réalités africaines.

L'établissement indique proposer un parcours d'accompagnement à la certification de l'International Coaching Federation (ICF). Cette orientation s'inscrit dans une démarche de structuration d'un secteur où les compétences, la déontologie et la qualité de l'accompagnement occupent une place centrale.

Dans les entreprises, le coaching peut notamment contribuer à améliorer les pratiques managériales, à renforcer les relations professionnelles et à accompagner les changements organisationnels. Dans les parcours individuels, il peut aider les personnes à clarifier leurs objectifs et à mobiliser leurs capacités pour avancer.

Ces résultats dépendent toutefois de la compétence des professionnels et de leur aptitude à respecter les limites de leur intervention.

Pour les treize nouveaux certifiés, l'enjeu est désormais de mettre en pratique les connaissances acquises durant leur formation et de gagner la confiance des personnes qu'ils accompagneront.

La cérémonie de graduation marque ainsi la fin de sept mois d'apprentissage, mais surtout le début d'une nouvelle responsabilité professionnelle. Pour les personnes intéressées par cette formation, Coaching Ways Côte d'Ivoire annonce une prochaine session en mars 2027.