Madagascar: Haltérophilie - Mondiaux de Ningbo - Six Malgaches en quête de points pour les JO de Los Angeles

Les choses sérieuses commencent pour l'haltérophilie malgache. Après les brillants résultats enregistrés lors des Championnats d'Afrique seniors en Égypte au mois de mai, ainsi qu'aux Championnats d'Afrique jeunes et juniors disputés à Mostaganem, en Algérie, la Grande Île entre dans une nouvelle dimension avec sa participation aux Championnats du monde 2026 de Ningbo, en Chine, prévus du 27 octobre au 8 novembre.

Cette compétition revêt une importance particulière puisqu'elle constitue la première étape du processus de qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Malgré plusieurs contraintes administratives et logistiques ayant retardé les préparatifs, la délégation malgache a finalement quitté le pays ce samedi avec l'ambition de porter haut les couleurs nationales sur la scène mondiale.

La Fédération Malgache d'Haltérophilie a choisi de miser sur un groupe mêlant expérience et jeunesse. Les deux olympiens malgaches seront naturellement au centre de l'attention. Tojo Andriantsitohaina, participant aux Jeux de Tokyo, évoluera dans la catégorie des 75 kg, tandis que Rosina Randafiarison, présente aux Jeux de Paris, défendra ses chances chez les 53 kg. À leurs côtés figure Ricardo Elariont Ramiarimanana, l'un des hommes forts de la sélection après son impressionnant triplé en or lors des Championnats d'Afrique d'Ismaïlia.

Engagé en 65 kg, il tentera de confirmer son statut face à l'élite mondiale. Le vice-champion d'Afrique Havotriniaina Rakotomandimby sera également attendu au tournant dans la catégorie des 60 kg.

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La relève malgache sera incarnée par la jeune sensation Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely. Auteur de six médailles d'or chez les jeunes et les juniors en Algérie, il concourra en 49 kg avec l'objectif de poursuivre sa progression et de peaufiner sa préparation en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar. Chez les dames, Fabia Andriamitantsoa complétera l'effectif dans la même catégorie.

Au-delà des performances individuelles, cette campagne mondiale représente une étape cruciale dans la construction du projet olympique malgache. À Ningbo, les six leveurs de fonte auront l'occasion de se mesurer aux meilleurs spécialistes de la planète et de poser les premiers jalons de leur rêve olympique pour Los Angeles 2028.