Madagascar: Football - Barea U23 - Une proposition de 21 membres dans le staff

Vingt et une personnes pour encadrer les Barea U23. La proposition de staff attribuée à la Fédération malgache de football (FMF), pour novembre 2026, a de quoi interpeller. À l'heure où le football malgache doit miser sur la formation, la structuration et l'émergence de nouveaux talents, cette composition soulève une question dérangeante : la priorité est-elle de bâtir une sélection compétitive ou de multiplier les postes autour d'elle ? Derrière ce chiffre se pose un véritable problème de cohérence sportive et de justification des moyens engagés.

5 techniciens

Le premier élément frappant est l'organisation du banc. Boualem Mankour est proposé comme sélectionneur principal, épaulé par Hage Mohamed Ait Hida, Johan Paul et Nazan Dolfer, ce dernier étant également chargé des locaux avec Herimanitra D. Rabeharisoa, dit Hery be. Cinq techniciens autour d'une équipe U23 : le dispositif paraît disproportionné au regard des besoins d'une sélection dont les rassemblements sont souvent limités dans le temps. Bien entendu, les adjoints ont leur utilité dans le football moderne. Mais encore faut-il savoir ce qu'ils apportent concrètement. Qui dirige les séances ?

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Qui définit les orientations tactiques ? Qui analyse les adversaires ? Qui assure le suivi des joueurs évoluant dans le championnat national ? En l'absence d'une répartition explicite des responsabilités, cette accumulation de postes ressemble davantage à une addition de fonctions qu'à une organisation technique démontrée.

Une sélection n'a pas besoin d'une multitude de décideurs, mais d'un responsable clairement identifié, d'adjoints aux compétences complémentaires et d'une méthode de travail cohérente. À défaut, le risque est de brouiller la chaîne de commandement et de diluer les responsabilités.

Le reste de la liste alourdit encore le dispositif : deux préparateurs physiques, plusieurs intervenants auprès des gardiens, un médecin, un kiné, un préparateur mental, des responsables de l'intendance, de la communication, du management et des représentants à l'étranger.

Certaines fonctions sont indispensables. Personne ne conteste l'importance du suivi médical, de la récupération ou de la préparation physique. Mais leur présence ne dispense pas la FMF de justifier la dimension globale de son organisation. Chaque poste doit répondre à un besoin précis, et non simplement compléter un organigramme.

La question du coût devient alors incontournable. Combien cette structure représente-t-elle pour les finances fédérales ? Les rémunérations, les indemnités, les déplacements et les frais de fonctionnement sont-ils proportionnés aux objectifs sportifs ? Le document ne fournit aucune réponse à ces interrogations.

Dans un football malgache confronté à des défis de formation, d'infrastructures et d'encadrement des jeunes, le choix d'un staff de 21 personnes exige davantage que la publication d'une liste de noms.

Il appelle des explications sur les critères de sélection, les missions de chacun et les résultats attendus. La FMF doit sortir de la logique du nombre et privilégier celle des compétences, de la transparence et de la performance. Les Barea U23 ne peuvent pas devenir le prétexte à un empilement de fonctions dont la pertinence resterait à démontrer.