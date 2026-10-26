Madagascar: Basket - Road to BAL - Victoire de prestige 88-55 pour le COSPN face aux comoriens

Après trois défaites consécutives à Hoima, en Ouganda, le COSPN a sauvé l'honneur en dominant Ushindzi de Ouani. Une campagne difficile, mais riche en enseignements pour les champions de Madagascar.

Le COSPN a conclu sa campagne du Road to BAL 2027 sur une note encourageante. Engagés dans le groupe D de la Division Est, disputé à Hoima, en Ouganda, les champions de Madagascar ont signé leur première victoire face à Ushindzi de Ouani, sur le score de 88 à 55, samedi. Un succès qui permet aux protégés de Tojo Hery Rasamoelina de terminer leur parcours avec un bilan d'une victoire pour trois défaites.

Compliqué

L'aventure africaine avait pourtant mal commencé pour les policiers malgaches. Pour leur première sortie, ils se sont inclinés devant Urunani BBC du Burundi, sur le score de 69 à 93. Malgré une amélioration après la pause, l'écart creusé en première période a pesé lourd dans la balance. La deuxième rencontre a été encore plus difficile. Opposé aux Namuwongo Blazers, représentants du pays hôte, le COSPN a subi la loi des Ougandais, qui se sont imposés largement sur le score de 99 à 56.

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Les difficultés offensives et les lacunes défensives ont alors compliqué les ambitions malgaches. Face aux Patriots BBC du Soudan du Sud, les hommes de Tojo Hery Rasamoelina ont montré un meilleur visage. Après avoir remporté le premier quart-temps, ils ont toutefois laissé leurs adversaires prendre le contrôle de la rencontre. Malgré une réaction dans le dernier acte, le COSPN a concédé une troisième défaite, 79 à 89.

Victoire

Dos au mur, le club malgache a finalement retrouvé des couleurs contre Ushindzi de Ouani. Plus appliqués et efficaces, les joueurs du COSPN ont dominé les Comoriens, 88 à 55, signant ainsi leur première victoire dans cette phase de groupes. Au-delà du résultat final, cette campagne aura permis au COSPN de mesurer les exigences du basket continental. Le défi est désormais de tirer profit de cette expérience pour revenir plus fort lors des prochaines échéances africaines.