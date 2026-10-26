Madagascar: Évasion à avaradrano - Un commissaire et deux autres personnes recherchés

26 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

L'enquête se poursuit sur la sortie clandestine de onze ressortissants chinois d'une prison, il y a quelques mois. Trois personnes ont déjà été placées en détention provisoire pour leur implication présumée dans cette affaire.

Selon les déclarations de la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, le 23 octobre à Toamasina, trois autres personnes, soupçonnées de figurer parmi les organisateurs de cette sortie illégale de détenus, sont activement recherchées.

La ministre s'est exprimée en marge de la cérémonie officielle de sortie de promotion des nouveaux agents pénitentiaires à Toamasina. Répondant aux questions des journalistes présents, elle a assuré que « l'enquête ne s'arrêtera pas là et sera menée jusqu'à son terme afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d'appliquer la loi à toutes les personnes impliquées ».

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Parmi les personnes recherchées figure le secrétaire général du syndicat des agents pénitentiaires, soupçonné d'avoir joué un rôle majeur dans l'organisation de la sortie des détenus. Un commissaire de police est également recherché : il aurait usé de ses fonctions pour faciliter leur sortie. Enfin, un autre ressortissant chinois est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire entre les détenus et les différents responsables concernés.

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